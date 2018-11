Tenhle výsledek není hoden Zbrojovky! hromují v Brně po porážce s Vlašimí

„Asi moje vina,“ hlesl brněnský brankář Dušan Melichárek, který unikajícího Youssoufa Daa srazil. Trenér Pavel Šustr mu oponoval: „Hráči po výkopu nezareagovali, jak měli, a tím se dostali do této situace.“

Opařená Zbrojovka selhala v obraně znovu v 18. minutě, kdy ji potrestal Vojtěch Hadaščok, a ztrátu 0:2 už honila marně.

„Jsem hodně naštvaný. Takovýhle výsledek není hoden Zbrojovky!“ hromoval Šustr po zápase, v němž si brněnské mužstvo pořádně „zavařilo“ nejen vzhledem k pohodě do zimní přípravy, ale znovu i z pohledu postupových ambicí. Na třetí Hradec Králové ztrácí sedm bodů, na vedoucí duo České Budějovice, Jihlava pak ještě o dva body víc. A to mají oba celky ještě jeden zápas o víkendu k dobru.

Že nemá manko na třetí „barážové“ místo ještě větší, Zbrojovce na dálku pomohlo Znojmo domácí bezgólovou plichtou s Hradcem Králové. Hosté měli spoustu šancí včetně také brzké penalty hned ve 3. minutě, při které ale domácí tým zachránilo břevno. Znojmo se vyrovnalo s tlakem favorita i se střídáním brankáře, když na posledních patnáct minut musel místo zraněného Antonína Bučka do branky Vlastimil Veselý. Také on jednu velkou šanci soupeře zlikvidoval. Remíza je pro Znojmo úspěchem.

V souběžně hraném utkání se alespoň o bod snažila i Zbrojovka, která však největší tlak měla od stavu 0:2 do konce prvního poločasu. Vytěžit z něho měla víc než jen snížení.

„Měli jsme tam spoustu situací a závarů, které jsme ale nedohráli. Za to jsme na konci zápasu pykali. Ve druhé půli jsme totiž měli platonický tlak bez efektivity do vápna a dohrané situace. V poločase jsme si řekli některé věci, ale jak to vypadá, tak to nestačilo. Chyběl tam náboj, větší chuť, hlad po gólu, energie,“ řekl kapitán brněnského mužstva Pavel Eismann.

Jak velká rána to pro jaro je? „Velice nepříjemná. Cestu, na kterou jsme se vydali, nám to komplikuje. Není to dobré,“ řekl Eismann.