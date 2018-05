Postoupit do ligy je těžší než se udržet, tuší v Brně

„Myslel jsem si, že se Brno zachrání. Nestalo se a možná to k něčemu bude i dobré, že se třeba začne pracovat jinak. Co se týče příčin, to by bylo na dlouhé povídání. Ale nechci to hodnotit zvenku a jenom říkat, že je všechno špatně, to není můj styl. Já jsem byl v Brně pět let spokojený a beru to tak, že jsem pro něj udělal maximum. Odešel jsem v době, kdy jsem ještě měl dobrou formu a cítil jsem se skvěle. Samozřejmě mě mrzí, jak to dopadlo, v lize už se asi nepotkáme, ale to je fotbalový život.“