Útok potřebuje resuscitovat, chybějí góly. Pracujeme na tom, říká Pivarník

„Takto konkrétního na to neexistuje nic. Jenom aby se ti hráči tlačili do šestnáctky a snažili se góly dát,“ krčí rameny Roman Pivarník před dalším ze série existenčních zápasů v sobotu doma od 15 hodin proti Karviné. „Děláme všechno pro to, abychom skórovali, protože jsme si vědomi toho, že musíme, abychom ten zápas vyhráli,“ říká.

Zbrojovka v reprezentační přestávce Senica - Brno 3:1

Gól Brna: 11. Lutonský Sestava Brna: Halouska - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský (46. Zikl) - Sedlák - Ashiru, Pilík, Škoda, Juhar - Bazeljuk

Signalizovala tenhle záměr velmi ofenzivní sestava z přípravy proti Senici?

Něco sice trénujeme, ale musíme si uvědomit, že jsme měli pryč tři hráče (Krejčí, Růsek, Kratochvíl) na reprezentacích a individuálně se zraněním trénoval Polák. Zaprvé jsme v Senici měli třináct hráčů, zadruhé jsme ve druhém poločase zkoušeli hru na dva hrotové útočníky. Využili jsme to hodně do útoku. Bohužel jsme tam dostali ze tří střel tři góly a pozahazovali jsme, co se dalo.

Jste i v sobotu v lize proti Karviné ochoten riskovat ve jménu útočení?

Potřebujeme hrát odvážně, vytvářet tlak do šestnáctky, ale jsme si vědomi i toho, že tam musí být souhra a vyrovnanost mezi ofenzivou a defenzivou. Abychom dobře bránili jako mužstvo i dobře útočili jako mužstvo.

Na čem jste během pauzy pracovali?

Pracujeme stále stejně hodně na zakončení. Na souhře, která tam je potřeba. S tím, že Kratochvíl, Krejčí a Růsek nám chyběli, a je taky potřeba říct, že vzhledem k tomu, že mládežnické kvalifikace se hrají turnajově, měli Krejčí a Růsek v té pauze nadměrnou zátěž. Přijedou ve čtvrtek a v sobotu se hraje.

Zohledníte to při skládání sestavy na Karvinou?

Je to otázka rozhodnutí ke konci týdne. Hráče jsme ještě neviděli, máme o nich jen zprostředkované informace.

Zapracovali jste během ligové přestávky i na psychice?

Taky, ale znovu si musíme uvědomit, že když jsme jeli do Senice ve třinácti lidech, tak se těžko něco dělá. Pracujeme na tom, abychom se jako mužstvo zvedli, a snad potvrdíme proti Karviné, že jsme doma - až na zápas s Mladou Boleslaví - silní. Že doma dokážeme vítězit. Kromě toho posledního debaklu (Brno podlehlo Mladé Boleslavi 0:3 - pozn. red.).

ONLINE Brno vs. Karviná Sobota 31. 3. od 15 hodin

Našel jste na jeho zrodu něco, co potřebujete odstranit, aby se takový výsledek neopakoval?

Při prvním gólu jsme byli otevření, přišlo špatné odvrácení balonu, nebránění hráče při návratu do obrany. Pak z autu další gól. To s námi zamávalo a už jsme se nedokázali zvednout. V Liberci jsme taky dostali gól, ale druhý poločas byl z naší strany herně lepší. Jenže ty hlavičky z pěti metrů, které volají po tom, aby byly zakončeny gólem, jsme neproměnili. Ostatně i v Senici jsme si vytvářeli hodně šancí a nedávali jsme je.

Bude odvaha tím, k čemu budete svoje hráče hodně nabádat?

K tomu je nabádám hodně. Co umíte a neumíte je jedna věc, odvaha věc druhá. Hráči ji musí prokázat. Nám se ale v Liberci stane, že můžeme jít do centru, my hrajeme zpětnou přihrávku a dokončíme tu situaci u našeho gólmana! Tohle nevidím rád. Raději bych viděl odvahu dopředu, snahu hrát přímočaře. Abychom se nebáli, i za cenu toho, že něco zkazíme, a ne abychom končili náš útok u své branky. Na tom jsme pracovali hodně.