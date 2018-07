Do startu druhé ligy chybí dva týdny. Brněnské posily dopředu? Čeká se

Což vlastně ilustruje dosavadní vyznění brněnské přípravy: žádný vyložený propadák, ale ani nic světoborného. „Spokojený jsem tak napůl,“ shrnuje svůj dojem z probíhajícího léta trenér Roman Pivarník.

Zbrojovka se po deprimujícím sestupu snaží dát do kupy po personální i herní stránce, aby její druholigové vyhnanství trvalo pokud možno jen rok. Ale pouhé dva týdny před startem nové sezony ještě v plné kondici zdaleka není.

„Minimum je přivést tři hráče do ofenzivy. Pět by bylo ideálních,“ hlásil před měsícem na úvodním tréninku Pivarník. Realita? Útočnou fázi zatím posílil jen čahoun Lukáš Magera, vedle něj Brno získalo slovenského defenzivního záložníka Damiána Bariše a naposledy levého beka Pavla Eismanna. „Defenzivní šestku jsme potřebovali, tam je to jasné,“ vysvětluje kouč příchod Bariše. „U Eismanna jsme využili, že byl volný, protože dlouhodobě nemáme levého obránce.“

A co zmiňovaná útočná fáze, jejíž impotence Zbrojovku v minulé sezoně potopila? „Potřebujeme ještě dva hráče. Jak na kraj, tak na podhrot,“ oznamuje Pivarník s tím, že s příchody najisto počítá. „Kdo to bude, ještě nevím. Je to hodně složité, uvidíme, jak se to vyvine.“

Zbrojovka Brno v přípravě Výsledky Trnava - Brno 0:0

Brno - Slovan Bratislava 2:1

Lanžhot - Brno 1:6

Nitra - Brno 3:0

Brno - Skalica 2:2

Brno - Vyškov (sobota) Střelci

3 - Ashiru

1 - Škoda, Jambor, Vraštil, M. Vintr, Růsek, Pilík, Gáč Sobotní sestava

Melichárek - Šural (62. Sukup, 74 .Zikl), Kryštůfek (61. Gáč), Pavlík, Eismann - Bariš, Krejčí (61. Kříž) - Jambor, Ashiru (43. Pilík), Lutonský - Magera.

Každopádně čas na sehrání stávajícího týmu s novými muži bude minimální. „Je to samozřejmě problém, ale teď už chceme hráče, kteří se připravují se svými mužstvy a budou se potřebovat jen adaptovat na náš systém,“ sděluje Pivarník. Z těchto slov jde vyčíst, že Zbrojovka číhá na „odpadlíky“ z první ligy, která se rozběhne ve stejném termínu jako druhá.

Z nejvyšší české soutěže ostatně Brňané zlákali už Mageru s Eismannem, kteří by měli naplnit představu o nových tahounech. „Jsou to vůdčí osobnosti. Magera byl kapitán v Mladé Boleslavi, Eismann v Karviné. Z toho je vidět, že jsou to hráči, kteří to vedou a mají zkušenosti. Doufám, že nám pomohou,“ říká Pivarník.

Ten v sobotu poprvé nerozdělil mužstvo na dvě jedenáctky, ale na hřiště vyslal skvadru, která by se měla podobat té mistrovské. „Je to z větší části základní sestava, ale ne úplně. Tím, že to skládáme trošku na poslední chvíli, jsou tam i další faktory. Eismann potřeboval hrát, protože s námi trénoval tři dny, větší zátěž jsme chtěli dát i dalším,“ objasnil trenér. Útočníka Michala Škodu s obráncem Lukášem Vraštilem naopak nepustila do hry zranění.

Zbrojovka si vedla slušně směrem dopředu, ještě za bezbrankového stavu si vytvořila kupu šancí. „Bohužel jsme je pozahazovali,“ podotkl Pivarník, jehož tým se po přestávce pro změnu ocitl pod vydatnou palbou. „Po zranění jsme nemohli vystřídat hráče dozadu, z čehož vznikl chaos, který jsme museli vyřešit posunutím hráčů.“

Vzniklou dvougólovou ztrátu pomohl Brňanům smazat střídající Tomáš Pilík. Nejprve v 75. minutě snížil, chvíli nato z rohu posadil míč na hlavu skórujícího Davida Gáče. Záložník, který se vrátil z testů v maďarském Honvédu, tak naznačil, že by mohl být mužstvu užitečný. Naopak s dalším z veteránů na hraně, Martinem Juharem, se Zbrojovka definitivně rozloučila.

Do startu druhé ligy zbývá Brnu už jen jeden testovací duel s třetiligovým Vyškovem. „Začali jsme dřív a tři týdny jsme se věnovali čistě fyzičce, v tom čtvrtém už přišla na řadu herní cvičení. Snažíme se zlepšovat herní projev, pracujeme i na nových prvcích. Teď potřebujeme vyjít z únavy a vyladit to na ligu,“ oznamuje Pivarník.