Experty fotbal Brna nebavil. Klíč má v rukou Pivarník, shodují se

I tak ale bývalý útočník Karel Kroupa říká: „Jestli by si někdo myslel, že je v Brně vyhráno, tak je na velkém omylu. Musí být ve střehu klub i hráči. I když jim závěr podzimu vyšel, nemůžou si myslet, že tak automaticky odstartují i na jaře. Jaro, to je úplně jiná soutěž.“

Karel Kroupa

Jinými slovy totéž popisuje další z někdejších brněnských fotbalistů Luděk Zelenka. „Vzhledem k tomu, že za pět posledních kol prohrálo Brno jen v Jablonci, uznávám jeho zlepšení. Celkové jeho vystoupení v ročníku je ale zklamáním. Viděl jsem některé zápasy a nebavilo mě to, to řeknu jako fanoušek upřímně,“ nezdráhá se Zelenka svoje oblíbené mužstvo pokárat.

Povzbudivé je pro Zbrojovku snad jen to, že Zelenka mluví v souvislosti s fotbalovou nudou výhradně o zápasech pod vedením předchozích trenérů, Svatopluka Habance a Richarda Dostálka. „Výkony byly nekompaktní. Každý si hrál svůj zápas. Takový problém má teď třeba i Sparta. Když to do sebe nezapadá, tak i sebelepší hráči vypadají blbě,“ připomíná Zelenka. Od říjnového příchodu Romana Pivarníka už celé brněnské utkání neviděl.

Luděk Zelenka

Bez ohledu na to věří Pivarníkovi, že Zbrojovku probudí. „On vždycky, i když měl průměrný materiál, viz Bohemians, to dokázal zbláznit a semknout tak, že mančafty pod ním hrály dobře. To stejné zvládne i v Brně,“ odhaduje.

Kroupa souhlasí. „Pivarník přišel jako náročný trenér, jehož zvučnou vizitkou bylo působení v Plzni, což je značka. Vnesl do kabiny klid, ambicióznost,“ říká.

V říjnu patřil k těm, komu Pivarníkův cíl udělat z tehdejších čtyř bodů v tabulce nejvyšší soutěže šestnáctibodový polštář připadal jako přehnaný. „Jako drtivé většině lidí,“ usmívá se nyní. Pivarník však slovo téměř dodržel, k úplnému naplnění vytyčené mety mu chyběl jeden bod. To je v případě současné Zbrojovky skoro výhra.

„Trenér přichází v kritickou dobu, je potřeba zvednout kabinu a to on zvedl. Byl to ambiciózní plán, ale fotbal je hrou o body. Přiklonil bych se k Luďkovi, že když hrajete o sestup, tak fotbal ve většině případů nebaví. To, co nám sliboval trenér Habanec před rokem, se nekoná,“ připomíná Kroupa ještě nedávné „vzdušné zámky“ Zbrojovky a její vizi útočného, produktivního fotbalu v horní polovině tabulky.

Brněnský trenér Roman Pivarník dává pokyny svým svěřencům.

Zelenka na příkladu Liberce, který v posledních sezonách střídal pohárové výkony s hrou o záchranu, ukazuje, že situace se může rychle otočit. „Díky trenérovi to mají v Brně dobře nastavené. Pokud si trenér Pivarník dokáže přivést hráče, kteří přetaví na hřišti jeho představy, tak to otočí,“ odhaduje.

O tom, s jakými hráči by se to Pivarníkovi mělo podařit, se bude v Brně horečně jednat. Jedno jméno se podle Kroupy nabízí čerstvě v sestavě ligového áčka. „Přínos mladého Zikla byl vidět, o tom bych se chtěl zmínit. Pokud mu nenateče do nosu, měl by ve Zbrojovce zůstat. Jeho vklad byl pozitivní,“ oceňuje bývalý ligový kanonýr.

Posílit je podle jeho názoru potřeba každou z řad Zbrojovky. „Neznám ale stav pokladny,“ podotýká. Rád by byl hlavně za jedno: „Ať to jsou posily do základní sestavy. Určitě nepřivádějme jen kusy.“