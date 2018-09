Víc míče, víc sebevědomí. Zbrojovka přivyká trenéru Šustrovi

Ještě před rokem a půl Jan Sedlák do sestavy Zbrojovky Brno nakukoval jako defenzivní záložník, který v případě potřeby mohl nastoupit i v obraně. Nyní je v brněnské jedenáctce ofenzivním záložníkem.

„Hrálo se mi tak všelijak, bylo to pro mě poprvé,“ vyprávěl Sedlák po minulém domácím zápase Zbrojovky proti Táborsku, které Brňané porazili 4:1.

Není sám, kdo si v druholigovém týmu musí zvykat na změny poté, co ho po odvolaném trenérovi Romanu Pivarníkovi převzal Pavel Šustr.

„Hraji teď něco trochu jiného. Není to ta klasická desítka pod hrotem, ale trochu pracovitější záložník hrající i dozadu. Snažím se s tím sžít, abych byl prospěšný týmu,“ líčil útočník Antonín Růsek, který je pro změnu zasazený do tříčlenného bloku hráčů v záloze.

Po měsíci pod Šustrem jsou změny ve složení a projevu mužstva očividné. Další pokroky mohou fanoušci sledovat dnes dopoledne, kdy se Zbrojovka představí od 10.15 v Pardubicích a utkání 9. druholigového kola vysílá ČT sport. „Víc si to sedá, na hřišti si víc vyhovíme,“ říká Robert Bartolomeu, jeden ze strůjců výhry nad Táborskem.

Co si pod tímto všeobecným tvrzením představit? Třeba důraznější a kompaktnější napadání, jímž se doma Brňané prezentovali. „Kluci se nebojí, že by mohli ztratit míč. Každý ztratí, ale když se to stane, musí máknout jeden za druhého, abychom nemuseli všichni běžet 70 metrů zpátky,“ popisuje Bartolomeu jeden z nových prvků ve hře.

Snaží se měnit rytmus hry

Další jsou v útoku. Ten je pestřejší, je v něm víc variant kombinací, přihrávek. „Trenér Pivarník chtěl, ať chodíme do vápna. Trenér Šustr chce, ať obránce rozbíháme, natahujeme hřiště a tím děláme místo pro kluky pod námi. Je to jiné, rozmanitější,“ srovnává Bartolomeu brněnskou ofenzivu před a po změně trenéra.

Úpravy se týkají skoro všech. Obránci jsou nabádáni, aby častěji vyjížděli s míčem u nohy, záloha je jinak složená. Dvojice středopolařů (naposled se v ní sešli Ladislav Krejčí a Jan Sedlák) má před sebou zmíněnou tříčlennou formaci. Jen na Držák Kapitán Lukáš Magera (v červeném) je jedním z těch, kteří mají své místo.

hrotu se toho moc nezměnilo, tam je stále Lukáš Magera.

Bartolomeu připomíná další aspekt: snahu o lepší práci s rytmem hry. „Všechno jde od rozehrávky odzadu. Když to na nás kluci moc tlačí, nemáme vepředu sílu. Nejde nám do útoku dávat jeden balon za druhým. Musíme se i nadechnout, že ano. S rytmem hry je potřeba se popasovat,“ podotýká.

Trenér Šustr od svého nástupu působí dojmem, že má jasnou představu, co na hřišti chce vidět. „Sestava se vyvíjí podle toho, jak hráči pracují na tréninku. Ode mě kluci vědí, že kdo plní úkoly, má šanci hrát,“ říká sice Šustr, zároveň ale pohled na sestavy ve třech soutěžních zápasech, v nichž Zbrojovku vedl, ukazuje zajímavý fakt: hned sedm hráčů nastoupilo do základní sestavy ve všech třech případech, další čtyři muži zahajovali utkání dvakrát.

Výhra? Není čas ztrácet čas

Experimentování se Šustr nevěnoval ani v MOL Cupu, obvykle sloužícímu na kombinování sestavy. Co nejvíc naplno požadoval hrát i následný exhibiční duel.

Jak nastupuje Zbrojovka Sedm hráčů si drží místo Ke všem třem soutěžním utkáním pod novým trenérem Šustrem nastoupili: Melichárek – Kryštůfek, Pavlík, Eismann – Bartolomeu, Krejčí – Magera.

Ve druholigových duelech zasáhli v obou případech do sestavy ještě Šural a Sedlák.

Dvakrát ze tří zápasů v základní sestavě Brna hráli Šural, Sedlák, Růsek a Lutonský.

Sestava Zbrojovky z posledního zápasu proti Táborsku: Melichárek – Šural, Pavlík, Kryštůfek, Eismann – Sedlák (78. Kříž), Krejčí – Lutonský (67. Štepanovský), Růsek, Bartolomeu – Magera (84. Zikl).

Změny pak dělá hlavně při střídáních, v některých případech mění postavení konkrétních borců na trávníku. Bartolomeu začínal dvakrát napravo a jednou na levé straně. Někteří hráči trenérův rukopis znají z brněnské mládeže, kde je Šustr dříve vedl. „Tam jsem ale byl na pozici hroťáka. V áčku to mám jinak,“ řekne Růsek.

Klady plynoucí z nových úkolů pro sebe shrne bez váhání: „Plus to teď má takové, že jsem víc na míči. Pokud se snažím sbírat odražené balony, vlastně jsem ve hře pořád. Můžu rozvíjet kombinace dopředu, při bránění se ale dostanu až před stopery. Je to náročnější, ale taky to může zvednout herní sebevědomí. Když máte balon dvakrát za poločas, jednou ho zkazíte a jednou dáte dobře, je to jiné, než že – když to přeženu – máte těch balonů dvacet. My chceme hrát útočně, agresivně a zatím se nám to daří,“ soudí 19letý fotbalista.

Ještě jeden pozitivní dopad pro něho novinky ve hře Zbrojovky přinesly, a to sice ten, že mu dávají šanci zahrát si společně s kamarádem Martinem Ziklem. Dokud mezi sebou soupeřili o místo v útoku vedle Magery, v jednu dobu na trávníku oba být nemohli. Teď už to možné je, a taky se to na poslední minuty proti Táborsku stalo. „Třeba si vedle sebe zahrajeme i víc,“ pousmál se Růsek.

Potřebný efekt ale bude mít Šustrovo působení až ve chvíli, kdy se zvedne celá Zbrojovka. Jedním z důležitých bodů na „seznamu úkolů“ je zlepšení bilance z venkovních zápasů, kde Brno těžce strádá; má odtud jen dvě remízy ze čtyř duelů.

Proto i Bartolomeu po veskrze vydařené partii proti Táborsku apeloval: „Není čas ztrácet čas, jedna výhra nás nespasí. Máme před sebou dost zápasů.“ Ten nejbližší hned dnes v Pardubicích.