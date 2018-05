Jedině vítězství. Fotbalisté Brna si zakázali počítat body

Vypadl z ní totiž kvůli žlutým kartám krajní bek Ondřej Sukup. A Pivarník má dvě možnosti. Obranu může buď přeskupit s tím, že do ní zase ze zálohy stáhne Milana Lutonského, nebo místo Sukupa na pravý kraj defenzivy postaví někoho z vyléčených dlouhodobých marodů.

Francisco Gomes i Jakub Šural už svoje vleklé problémy vyřešili a napravo hrát můžou. Problém je, že pro oba dva by šlo o první jarní ligový start.

29. kolo ONLINE Od 16 hodin sledujte všechny zápasy

„Gomes by měl být nachystaný, proto jsme ho posílali hrát za juniorku. Má za ni tři a půl zápasu, chodí pravidelně. Šural už taky trénuje bez úlev, taky naskočil v juniorce, ale nerozehranost je tam veliká,“ uvažuje trenér.

Zaměřit se na obranu má pro něho v tomto případě cenu, přestože Zbrojovka musí nad Jihlavou zvítězit. S hostující Vysočinou totiž přijede útočník Davis Ikaunieks, s deseti zásahy čtvrtý nejlepší kanonýr nejvyšší soutěže – navzdory tomu, že Jihlava hraje jen o záchranu.

„Musí ho pohlídat stopeři,“ apeluje trenér Zbrojovky. „Ikaunieks hraje ze středu, a přestože to rozbíhá i do stran, stopeři ho budou mít na starosti.“

Ze všech stran v lize je slyšet: „Ikaunieks je klíčovým mužem Jihlavy.“

„Je to nepříjemný hráč, brejkový, tahový. Dostává míče za obranu,“ uvědomuje si brněnský obránce Lukáš Kryštůfek, který na podzim nastupoval za Jihlavu. „Teď se mu hodně daří, dává góly skoro ze všeho, tak si musíme dát pozor.“

Vystoupení výrazného střelce bude jedním z klíčů k výsledku zápasu, který je pro oba celky extrémně důležitý. Jihlava si vítězstvím zajistí záchranu.

„Kdo by po mizerném podzimu čekal, že dvě kola před koncem soutěže budeme mít na sestupové příčky tři body náskok?“ říká ředitel jihlavského klubu Jan Staněk. Tři body pro Vysočinu přinesou záchranu.

Tohle může Zbrojovka svému rivalovi jen závidět. Brňanům výhra zajistí leda udržení naděje, a to ještě jen v případě, že v souběžně hraném duelu nevyhraje Baník Ostrava v Karviné.

Jak počítá Zbrojovka Výhra Baníku = sestup Brňané musí dvakrát zvítězit. Výhra a remíza jim nestačí.

V případě dvou výher Zbrojovky ji zachrání dvě vítězství Karviné, která hraje s Baníkem a v Jihlavě. Pak by sestoupily Baník a Jihlava.

Pokud by duel Karviné s Baníkem v sobotu skončil remízou, zachrání Brno remíza Karviné ve 30. kole s Jihlavou (sestoupila by Karviná a Baník) nebo výhra Jihlavy nad Karvinou (sestup Karviné a Ostravy).

Možné jsou na konci i minitabulky celků s 29 body. V nich může figurovat ještě Zlín, pokud svá dvě zbývající utkání prohraje. Z minitabulek však Brno vždy sestupuje.

Pokud Baník vyhraje nad Karvinou, Zbrojovka sestupuje, ať budou ostatní výsledky jakékoliv.

Vzhledem k tomu, že existuje množství variant, jak se může boj na dně ligové tabulky vyvinout, si v Brně zakázali počítat body a snažit se odhadovat ostatní výsledky.

„Až v sobotu večer se podíváme. Je tam hodně otazníků. Potřebujeme zaprvé tři body, díky nimž pak s Jihlavou budeme mít lepší vzájemný zápas. Důležité pak bude, jak zahrají naši soupeři mezi sebou. Pak se může kalkulovat. Pro nás jde s Jihlavou o poslední zápas v tomto ročníku doma, chceme ho zvládnout, potěšit diváky. Dál se uvidí,“ říká Pivarník.

Vzhledem k divákům i on hodnotí kladně gesto, o němž brněnský klub v týdnu informoval; fanoušci mohou jít na dnešní utkání zdarma, stačí si vyzvednout lístek na pokladně před stadionem.

„Diváci stáli dosud za námi. Tak jak to máme těžké my, tak to mají těžké i oni s námi. Trpělivost s námi měli. Doufám, že nám přijdou fandit a budou trpěliví i během zápasu. Potřebujeme to společně zvládnout,“ zve příznivce.

Nemá iluze o tom, že i když Zbrojovka na podzim nad Jihlavou vyhrála venku, měla by to s ní doma mít snadné. „Přijedou (Jihlava) bránit. Bod jim hodně pomůže. Mají rychlý přechod do útoku, snaží se využít chyb soupeře při ztrátách balonu a hledat kolmou přihrávku,“ varuje Pivarník.