Trenér Pivarník na Jihlavu umí. Potvrdí to i s Brnem?

Pokud by si měli brněnští fotbalisté vybrat jedno město, ve kterém by své zápasy nejraději nehráli, do užšího seznamu favoritů by zcela jistě patřila Jihlava. Zbrojovka totiž má na Vysočině hodně trudnou bilanci: posledních šest utkání (včetně jednoho druholigového) zde prohrála, s celkovým skóre 1:12!

Na páteční zápas však brněnští „borci“ přivezou tajný trumf: trenéra Romana Pivarníka. Padesátiletý kouč, který v minulosti domácí FC Vysočina dvakrát vedl, totiž na Jihlavu jednoduše umí.

ON-LINE Jihlava vs. Brno od 18 hodin

„Moje bilance proti Jihlavě je přes osmdesát procent. To je obrovské číslo,“ pochvaluje si Pivarník. „Takže doufám, že i tu špatnou bilanci Brna na Vysočině dokážeme zlomit. A budeme úspěšní.“

Zápas Jihlavy a Brna bude mít velký náboj. A to nejen proto, že ho domácí klub vnímá jako derby. „Pamatuji si, že v Jihlavě byl duel proti Brnu brán jako hodně prestižní. Protože pan Vaculík (majitel klubu) i pan Tulis (bývalý ředitel klubu - pozn. red.) pocházejí z Brna,“ vzpomíná si Pivarník.

„Navíc Jihlava je malý regionální klub, zatímco Brno má obrovskou historii. Takže Jihlava to vnímala jako derby,“ pokračuje kouč Zbrojovky. „Brno to sice bere jinak, ale tentokrát bude zápas prestižní i pro nás. Protože oba týmy jsou vedle sebe na dně tabulky. A každé mužstvo potřebuje uspět.“

Kopecký: Čeká nás specifické utkání

Dvě kola před koncem podzimu jedenáctou Zbrojovku a dvanáctou Vysočinu dělí jediný bod. „Všichni jsou si vědomí toho, že to utkání je pro nás důležité,“ připouští trenér FC Vysočina Ivan Kopecký.

Trenér Jihlavy Ivan Kopecký

„Na našich hráčích je vidět, že se zápas od zápasu zlepšují,“ připomíná pozitivní výkony v posledních dvou kolech, kdy Jihlava nejprve porazila doma Liberec (3:1) a poté do konce utkání sahala aspoň po bodu i na Spartě (0:1).

„Teď nás ale čeká specifické utkání. Zbrojovka po příchodu trenéra Pivarníka sbírá body a snaží se to každému soupeři znepříjemnit,“ uvědomuje si Kopecký.

Pivarník přišel do Brna v polovině října a v následujících pěti utkáních dokázal vyválčit sedm bodů: když doma porazil Slovácko (2:1), remizoval s Duklou (0:0) a naposledy přehrál Teplice (1:0). Naopak z Plzně (0:3) a Jablonce (0:1) se vracel s prázdnou.

K Pivarníkově návratu nedošlo

V záchranářském souboji se Pivarník v Jihlavě nepředstaví poprvé: v minulosti zde slavil úspěch s Bohemians Praha.

„Jihlavě samozřejmě fandím, ale jen pokud nehrajeme s ní. Pokud ano, člověk dělá všechno pro to, aby uspěl s klubem, ve kterém působí,“ usmívá se Pivarník.

Ten připouští, že duely na Vysočině jsou pro něj i po těch letech specifické. „Samozřejmě to není takové jako před lety. Ale když mám říct pravdu, ten zápas vnímám intenzivněji pokaždé,“ líčí. „V Jihlavě jsem dvakrát trénoval, znám tam hodně lidí, jsem s klubem v kontaktu. Takže to pro mě má náboj.“

Pivarník lituje, že s Jihlavou nikdy neokusil nejvyšší soutěž, do které ji v roce 2012 vrátil. Hned po postupu totiž zamířil do Olomouce.

„Mrzet mě to nemuselo, šel jsem do Sigmy, se kterou jsme byli na špičce tabulky, po dvanáctém nebo třináctém kole jsme byli první,“ vzpomíná. „Ale myslel jsem si, že v Jihlavě ještě jednou trénovat budu. A jednoduše jsme se nějak minuli.“

A to přesto, že ho Jihlava opakovaně kontaktovala. Naposledy v tomto roce a hned dvakrát. „Poprvé o mě hodně stáli, když jsem skončil v Plzni,“ připomíná Pivarník dubnová jednání.

„Přišlo to hodinu poté, co jsem v Plzni skončil. A Jihlava chtěla, abych hned přišel,“ popisuje. „Jenže já jsem trénoval tři roky v kuse mimo domov, tak se mi do toho nechtělo zase naskakovat. Potřeboval jsem trošku odpočinek,“ prozrazuje.

Znovu se s majitelem jihlavského klubu Františkem Vaculíkem spojili před aktuální sezonou. „Bavili jsme se v létě, ale nějak to nedopadlo,“ dodává Pivarník.

A tak se do Jihlavy vrátí až teď.

A znovu v roli soupeře.