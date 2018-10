Brno jede do Hradce. Potřebuje body, aby nemuselo škrtnout postupové plány

Domácí jsou před šlágrem třináctého druholigového kola v tabulce třetí s šestibodovým náskokem na Brňany, jimž by případná další prohra mohla pořádně zkomplikovat (když ne přímo škrtnout) postupové plány.

„Před každým zápasem je důležitá i práce s hlavami hráčů. Doma jsme (v neděli se Sokolovem) ztratili body, teď jedeme do Hradce rvát se a hrát o další výhru. Nějaké umělé zvyšování tlaku k ničemu nevede,“ pravil brněnský trenér Pavel Šustr.

Jeho mantra je od jeho srpnového nástupu k mužstvu jasná: pozornost je primárně potřeba upřít na výkon, ne na výsledky.

Zároveň ale Zbrojovka nutně potřebuje výsledky začít uhrávat, aby jí čelo druhé ligy „neujelo“ úplně. Pod Šustrem sice mužstvo v šesti zápasech ještě neprohrálo, ale taky jen dvakrát zvítězilo; poslední tři kola hyzdí tři remízy, z toho dvě doma 0:0.

Tlak za těchto okolností logicky roste. Ztrát už bylo dost.

„Záleží na každém hráči, jak tomuhle čelí. Někdo může říkat, že v něm ten pocit nutnosti vyhrávat není, ale prostě to v něm je, pořád nad tím přemýšlí,“ říká kapitán týmu Lukáš Magera. „My starší zkušenější, si uvědomujeme, že fotbal není o tom, že musíme, ale že chceme. Trenér nás uklidňuje, ať hrajeme svoji hru, že výsledky přijdou. Má pravdu. Když se každý budeme soustředit na sebe a budeme hrát svoji dobrou hru, tak výsledky půjdou nahoru. Teď to zatím ještě nejde,“ popsal naladění mužstva jeho stěžejní útočník.

Šural prodloužil smlouvu, upsal se do roku 2021 Dvaadvacetiletý obránce Jakub Šural prodloužil se Zbrojovkou Brno smlouvu do roku 2021. Mládežnický reprezentant je odchovancem klubu, v jeho dresu odehrál 33 prvoligových startů (debutoval před třemi lety) a další přidává v této sezoně ve FNL. „Jsem rád, že jsme se bez problémů domluvili, zájem byl oboustranný. Vážím si toho, že mne ve Zbrojovce po zranění (téměř během celé minulé sezony) všichni podpořili a pomohli mi, abych se z toho dostal. Nad jinou variantou jsem tak ani nepřemýšlel a mým hlavním cílem je Zbrojovce tu pomoc vrátit,“ řekl pro klubový web Šural. (muf)

Co může Zbrojovku před víkendem těšit? Hraje venku, kde se jí v poslední době daří víc než doma. Nemusí tam jenom dobývat „zalezlou“ obranu, což nezvládá, ale i chodit do brejků a rozehrát kombinace na otevřenějším prostoru.

Na co by ale taky neměla zapomenout? Hradec Králové není tak jalový jako Znojmo, kde Brno vyhrálo.

„Podle umístění v tabulce určitě ne, ale já chci říct, že záleží na nás, jak budeme plnit pokyny od trenéra,“ připomněl Magera.

Domácí se na něho připravují s maximální pozorností.

„Magera vyčnívá, protože je to na druhou ligu rozdílový hráč. Je to ztělesněná zkušenost,“ varuje hradecký trenér Zdenko Frťala.

V souvislosti s Magerou ale taky platí: přestože se stále dělí o první místo tabulky střelců druhé ligy, už čtyři zápasy se netrefil. Svých osm gólů nasázel v prvních osmi kolech. Říct, že Zbrojovka s jeho góly stojí a padá, by bylo přehnané, důležitý pro výsledky mužstva je ale jeho kapitán dost. Ze zápasů, kdy neskóroval, mají Brňané sedm bodů, ze zbývajících, kdy se trefil, deset bodů.

„Říkal jsem od začátku, že ať dávají góly klidně ostatní kluci na hřišti, ale ať máme víc bodů. Těch od té doby víc máme, ale chtělo by to ještě víc,“ uvědomuje si Magera. „V každém zápase si nějakou gólovou šanci vytvořím, ale štěstíčko nás teď všechny trochu opustilo. To se dá zlomit,“ věří.

Platné Magerovy góly 8 branek nastřílel v dosavadním průběhu 2. ligy. Všechny během prvních osmi zápasů.

nastřílel v dosavadním průběhu 2. ligy. Všechny během prvních osmi zápasů. 4 poslední kola Magera už neskóroval. Až na jedno střídání odehrál celé zápasy.

Magera už neskóroval. Až na jedno střídání odehrál celé zápasy. 1 výhru (ze čtyř celkových) má Zbrojovka na kontě, pokud Magera nedal gól.

Na druhou stranu přiznává, že tahle víra panovala už před dvěma týdny po výhře ve Znojmě – a přišla další domácí nudná bezgólová plichta. „Nebyl tam dobrý pohyb od nás útočníků, neměli jsme pohyb v pokutovém území. Standardky jsme nezvládli. Nic extra jsme si nevytvořili,“ zrekapituloval Magera pohled na video, které si Zbrojovka v týdnu pouštěla.

Spokojenost s tím, co záznamy ukazují, v Brně nepanuje. Působí to tak, že plnění dvou výrazných cílů naráz – hry o postup a přebudování mužstva – je nad síly současného fotbalového Brna.

„Asi jsme si to všichni představovali jinak. Mysleli jsme si, že to půjde všechno najednou, ale realita je jiná. Je vidět, že si ještě pořád na sebe všichni zvykáme. Přišel nový trenér, hrajeme něco jiného. Napadáme po celém hřišti. Chceme hrát kombinačně všude. Myslím, že naše hra šla nahoru a že se to zvedá, jen nedokážeme zápasy zvládnout, abychom udělali sérii výher,“ posuzuje Magera.

Trest za čtyři žluté karty si v Hradci odpyká Petr Pavlík. Po karetním trestu se ale vrací Lukáš Vraštil.