Co jsme to předvedli? diví se ve Zbrojovce. Brno pohlcuje strach

Chvíli si rozmýšlel odpověď, načež brněnský záložník Miloš Kratochvíl pochmurným hlasem pronesl: „Nechci nikomu křivdit, ale Dukla byla asi jeden z nejhorších týmů, se kterým jsme hráli. A my jsme byli teda asi ještě horší, protože jsme to nezvládli.“

Mrazivá, ale zároveň výstižná slova. Fotbalisté Zbrojovky se nezadržitelně řítí do druhé ligy, v pátek zpackali i další klíčovou bitvu o naději. Na hřišti pražské Dukly prohráli 1:2 a protáhli svou sérii bez výhry na osm zápasů. „Nerozumím tomu, co jsme tady předvedli,“ divil se Kratochvíl.

Brno na jaře 5 bodů získala Zbrojovka v deseti jarních zápasech. Na záchranu jich nyní chybí 6.

4 góly Brňané vstřelili. Na jeden zásah tak na jaře potřebují průměrně 225 minut.

Brňané si poprvé od začátku března vyzkoušeli, jaké to je vést. Jenže výhodu po zásahu Michala Škody ze 31. minuty neudrželi ani do přestávky. Po ní v 57. minutě inkasovali podruhé a bylo s nimi zle. „Po tom gólu jsme to hráli špatně. Přitom s Duklou šlo hrát úplně normálně. Nevím, proč jsme tak nehráli,“ zoufal Kratochvíl.

Zničený trenér Roman Pivarník měl jednoduchou odpověď: „Děláme fatální chyby, které vyplývají z toho, že hráči se bojí hrát.“

Právě strach podle něj paralyzuje Zbrojovku ze všeho nejvíc. „Chtěl bych se omluvit našim fanouškům. Ne, že jsme nechtěli, ale mottem zápasu bylo, abychom nebyli posr..í a byla tam odvaha. Opakuje se to dlouhodobě. Hlavně třicátníci nejsou schopni tohle zvládnout, aby se snažili hrát fotbal, jak mají, aby se nabízeli. Není možné fotbal hrát ve čtyřech pěti hráčích a zbytek se schovává. To mě mrzí nejvíc,“ posteskl si Pivarník.

Jeho tým začal slušně, hýřil aktivitou, ale ta se po vstřeleném gólu vytratila. „Asi jsme to neustáli spíš v hlavě, než že bychom nemohli,“ poznamenal Kratochvíl. „Bohužel neodvaha hráčů nás sráží. Tam je největší chyba. V zápase nebyl skoro žádný rozdíl v kvalitě, ale bohužel v tomhle taháme za kratší konec. Bez odvahy se nemůžete zachránit,“ uvedl Pivarník.

Záchrana se Brnu děsivě vzdaluje. Do konce ligy schází jen čtyři kola a poslední Zbrojovce ke 14. místu chybí šest bodů. Za celé jaro jich přitom získala jen pět. „Bavit se o záchraně nemá smysl, protože ti hráči nejsou schopni se v tomhle změnit a nechtějí se změnit,“ upozornil Pivarník. Jako by sám přestával věřit...