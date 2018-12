Klinče, pěsti, rány a pot. Jak kouč poučil fotbalisty Brna o agresivitě

Shodou okolností ve stejné době vzal trenér Pavel Šustr svůj tým na boxerský trénink. Fotbalisti kopali do zavěšených pytlů, bušili pěstmi do bloků nebo se v klinčích snažili jeden druhého strhnout k zemi.

„Tady si můžete všimnout, kdo se nebojí fyzického kontaktu, dokáže se zakousnout, i když už nemůže, a práci neošidí... Leccos to může naznačit,“ líčil Šustr, zapojující se do ukázek cvičení.

Kdepak, boxovat nevzal Zbrojovku jenom proto, že od ní klub na jaře chce bojovnější projev než na podzim, který fanouškům přinesl zklamání. „Bušit“ chodí sám. V brněnském Jetsaam Gymu, kde se připravuje i jeden z nejlepších českých zápasníků Jiří „Denisa“ Procházka, je svalovec Šustr pravidelným návštěvníkem tréninků.

Brněnský trenér Pavel Šustr při boxerském tréninku.

„Fotbal je obecně méně fyzicky náročný sport. Jeden hráč se zašije a nic se neděje. V nejhorším se prohraje. Tady? Polevíte a okamžitě dostanete do budky,“ horuje pro box.

Poslední dva týdny po skončení podzimní části druhé ligy nechal svoje svěřence hrát hokej nebo plážový volejbal, na konci přišel fotbal na hřišti žákovských rozměrů.

Na ledě se mu dařilo, stejně jako většině „starších“ členů Zbrojovky, kteří hokej hrávají pravidelně. Ve svém živlu ale byl na boxu.

Zikl propotil deset triček

Šustr společně s trenérem Martinem Karaivanovem ukazoval různé postoje, ve chvílích volna se přitahoval na hrazdě, stínoval si pro sebe údery. O tom, že boxu propadl, se ví. Uvolnit se na něm byl i před důležitým podzimním utkáním ve Znojmě, které pak večer jeho tým vyhrál.

„To víte, že jsem to ráno i pár ran dostal. To nevadí. Aspoň vám to připomene, že život umí být ostřejší,“ usmíval se. „Měl jsem si jít nechat vrazit před každým zápasem. Třeba by z toho byl rituál a my bychom pak všechno vyhráli tak jako ve Znojmě,“ zalitoval.

Zatímco mezi hráči při nácviku boxu pobíhal a povzbuzoval je, z fotbalistů jen lilo. „Propotil jsem tak deset triček,“ koulel očima Martin Zikl, jeden z těch, kteří chodili ke stojanu s pitím nejčastěji.

„Osobně mě to bavilo,“ překvapil pak lehce vzhledem k tomu, jak mocně do těla si dával. „Jednou nebo dvakrát v minulosti jsem už na boxu byl. Beru ho jako zajímavé zpestření, v němž se taky můžeme zlepšovat. Hokejista moc nejsem, tam se soustředím na to, abych udržel hokejku. Box mě bavil. Uvolníme se, stmelíme partu,“ pochvaloval si 19letý útočník.

Halouska boxoval místo běhání

Kombinace fotbalu a boxu je známá i na vrcholné české úrovni. Miroslav Slepička nastupoval mimo jiné za Spartu Praha, uplatnil se v kleci pro MMA a následně se vrátil do první ligy v dresu Příbrami. Zápasí taky jeho někdejší fotbalový spoluhráč Jakub Šindelář.

„Na hřišti byl Slepička pracant, dříč a bojovník. To ho k boxu předurčuje,“ vidí souvislost Šustr. „Není náhoda, že u nás se nejvíc daří borcům jako Pavlík, Štepanovský nebo Eismann,“ vyjmenoval „válečníky“ ze Zbrojovky.

Fotbalisté Brna si při boxerském tréninku vyzkoušeli i kopy, což předvádí Peter Štepanovský, kterému asistuje Pavel Eismann.

Jenže ani pro ně nebyl trénink klidnou procházkou. „Funěli jsme už při rozcvičce,“ hlásil obránce Petr Pavlík, vyhlášený tvrďák. „Bylo to hodně náročné. Kopy, výpady, držení se v klinči, stahování soupeře na zem... ta hodina byla hodně tvrdá. Ale má nám to co dát i do fotbalu, třeba kopání do pytle,“ řekl.

Ostatně třeba brankář Pavel Halouska zavzpomínal, že do boxárny chodíval dřív během přípravy, když ostatní nabírali kondici běháním.

„Kombinace rychlosti, síly a dynamiky byla pro mě lepší. Běhání mě jako gólmana fakt nebavilo,“ přiznal s úsměvem. Později na box zašel jednou týdně. Tuto zimu to ale v plánu nemá. Není vyloučené, že se stane novou brankářskou jedničkou Zbrojovky, a nerad by se zranil.

Ze stejného důvodu, tedy z opatrnosti před úrazy, nedošlo v případě Zbrojovky k pořádným soubojům jeden proti jednomu. Nenaskytla se tak například varianta poměřit se v ringu s trenérem Šustrem, nejlepším boxerem Zbrojovky.

Ani ne tak z respektu ke kouči, který hráče nominuje do zápasů. „Do toho by nikdo nešel,“ odtušil Pavlík. „Trenér sem chodí tak často, že by si s námi nehezky pohrál.“