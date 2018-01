Chytit se ve Zbrojovce tak jako Zikl, přeje si druholigový střelec Růsek

A tohle jsou slova útočníka Antonína Růska, talentu Zbrojovky, který strávil podzim ve druhé lize ve Znojmě: „Myslím, že mám dobrou hru zády k bráně, držení míče, koncovku taky... a špatné nemám ani načasování ve vápně.“

5 podzimních gólů za druholigové Znojmo má Antonín Růsek na kontě.

Z hostování si ho brněnský klub stahuje na přípravu zpět. Poprvé se může představit dnes v úvodním zápase Tipsport ligy proti Pardubicím, který se hraje ve 13 hodin v areálu VUT. Vysílá ho Nova Sport 2.

Mimochodem, za podzim má Růsek na kontě pět druholigových gólů. Stejně jako v nejvyšší soutěži Michal Škoda, nejlepší střelec Brna.

V minulé sezoně už do Zbrojovky nakoukl. Tehdy trénoval s juniorkou a odešel na autobus domů do Troskotovic u Znojma. Těsně před odjezdem ho vytáhl zpět telefonát, že áčko má nedostatek hráčů a že Růsek jde sedět na lavičku.

Nyní se pokusí usadit v ligovém kádru na delší časový úsek. Tak jako jeho kamarád Martin Zikl. Ten se gólově i herně blýskl na konci podzimu a dnes už je součástí kádru. „Gratuloval jsem mu, přeju mu to. Zároveň mě to motivuje. Kdybych se v áčku uchytil, bylo by to splnění cíle,“ říká Růsek.

Šanci ukázat se dostane, trenér Pivarník první tři týdny přípravy plánuje střídat hráče v zápasech po celých poločasech. „Víc hrávat nemůžou, to by nemohli tvrdě trénovat fyzičku,“ vysvětluje kouč.

Co to všechno znamená pro Růska? Poté, co Zbrojovce nevyšly námluvy s jejím bývalým hráčem Řezníčkem, bude ještě jednoho hráče na hrot hledat.

Mládežnický reprezentant Růsek se toho nebojí. Zároveň ví, že udržet se v ligovém kádru nebude snadné. „Těší mě, že si mě Brno stáhlo. Jinak nevím, co od toho čekat,“ připouští bez mučení. Když mu boj o místo v lize nevyjde, měl by se zřejmě vrátit zase do Znojma.