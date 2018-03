Pilný jde proti Hradci s Žižkovem. Stále dobrá značka, tvrdí

„Mám v tom trochu výhodu, že řadu hráčů znám. Na druhé straně zdaleka ne všichni, které jsme vedli, tam ještě jsou,“ říká kouč, jehož hráčská a později i trenérská kariéra jsou s Hradcem hodně provázané. Vždyť například trenérský post u prvního týmu východočeského klubu na jaře opustil po dvou a půl letech.

Nejen hradeckým fanouškům jste se na chvíli ztratil, znovu jste se připomněl na podzim, kdy jste převzal Viktorii Žižkov. Co bylo do té doby?

Měl jsem čas dodělat si trenérskou licenci. Připravoval jsem se na závěrečné zkoušky a na konci června je složil, takže mám hotovo.

Takže jste si od fotbalu zase tak neodpočinul?

V létě určitě ano. Letos bylo hodně hub, tak jsem chodil, měl jsem čas. Stejně jako na angličtinu, kterou jsem se snažil dělat.

A čekal jste na angažmá?

Čekal a přišlo to na začátku října, od té doby opět jedu.

Velký rozdíl proti Hradci?

Ve chvíli, kdy jsem z Hradce odcházel, tak byl v tom, že byl ještě v první lize, kde jsme ho zkoušeli zachraňovat. Do Viktorky jsem šel v nelehké situaci ve druhé lize.

Ještě v nedávné minulosti se v souvislosti s Viktorií mluvilo o tom, že nám není ekonomicky příliš dobře. Jak to vidíte vy?

Že jsme skromný klub, který si sice z toho období ještě nějaké následky nese, ale na druhou stranu, že se vše posouvá dopředu. Materiální zajištění včetně přípravy, byť jsme teď v zimě na soustředění nebyli, jsou v pohodě. Navíc Viktoria Žižkov je stále dobrá fotbalová značka, když tam přijdete, dýchne na vás tradice.

Hradec čeká duel bezchybných, kdo ztratí? Domácí Viktoria Žižkov odehrála dva zápasy a oba vyhrála. Hostující Hradec Králové nastoupil k jednomu a také byl stoprocentní. V neděli v poledne ale tato bezchybná jarní bilance minimálně u jednoho z druholigových týmů přestane platit. „Musíme se pořádně rehabilitovat po vypadnutí z poháru a jet tam bodovat. Chceme vyhrát, ale uvidíme podle vývoje utkání,“ řekl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček. Na Žižkově proti němu bude stát jeho předchůdce na hradecké lavičce Bohuslav Pilný, navíc hned tři hráči - Pavel Košťál, Michal Trávníček a David Štípek - za sebou mají rovněž hradeckou minulost. „Půjde proti nám hodně motivovaný a posílený soupeř, navíc jsou na vítězné vlně,“ připravuje svůj tým Havlíček. Hradečtí začali jarní část 2. ligy s týdenním zpožděním a v jarní premiéře porazili České Budějovice. Žižkov jako jeden z mála odehrál oba zápasy a oba vyhrál. Nejprve doma porazil pražskou Olympii a poté zvítězil ve Vítkovicích.

Jako jedni z mála za sebou máte na jaře už dva zápasy, získali jste v nich šest bodů. Splněné přání?

Asi tak nějak, protože jsme po podzimu nebyly v úplně dobré situaci, bodů jsme moc neměli. Těch šest jarních nám trochu klidu dalo, zvlášť ty tři z Vítkovic jsou cenné. Nesmí ale toho klidu být zase moc, na výskání to ještě určitě není.

Přesto šest bodů je šest bodů. Čemu tak dobrý start přičítáte?

Bereme to jako odměnu za dobrou přípravu. Během zimy jsme navíc doplnili kádr a zvýšili konkurenci.

Byli jste jediní, kteří před dvěma týdny během velkých mrazů připravili hřiště tak, že jste zápas s pražskou Olympií odehráli.

Za to jsme strašně rádi i proto, že jsme vyhráli. Velký dík patří vedení klubu, že se pustilo do vyhřívání trávníku a mohli jsme hrát. Jednak máme tři body, jednak nemusíme shánět náhradní termíny.

O víkendu mají být opět silné mrazy a hrozí, že budou problémy. Co na Žižkově?

Přidali jsme na topení, hrát určitě budeme.

Proti Hradci, co od něj čekáte?

Že bude hrát jinak, než hrával, když jsme ho vedli. Jeho styl se změnil. Vychází to z toho, že každý má svůj názor, jak by to mělo vypadat. Ono ale stejně ve finále rozhoduje, jaké jsou výsledky. Když jsou dobré, styl nikdo neřeší. A naopak, když nejdou, tak vám sebelepší styl nepomůže.