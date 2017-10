Bohemka je nepříjemná, varuje plzeňský obránce Havel

„Bude to pro mě nová zkušenost. V Bohemce jsem prožil celý fotbalový život. Těším se na kluky i na ostatní lidi kolem týmu. A doufám, že to zvládneme. Teď jsem v Plzni, jdeme si pro tři body,“ prohlásil Havel v rozhovoru pro klubový web.

Ve čtvrtek ho chválil i trenér Pavel Vrba, i když nějaké nedostatky v jeho hře by našel. „Chceme, aby i obránci byli ve vyšším postavení, hráli ofenzivněji,“ vysvětloval plzeňský kouč. „Chci Milana pochválit, snažil se. Delší dobu nehrál, teď naskočil do takhle důležitého utkání a zvládl to velice slušně.“

Havel zastoupil Limberského už v prvních třech ligových zápasech, pak začal i souboj s Ostravou a naposledy střídal v Boleslavi. Teď se tedy chystá na souboj se „svojí“ Bohemkou.

„Nečeká nás nic lehkého. Bohemka je nepříjemné mužstvo, na krajích má rychlé hráče,“ upozorňoval Havel. Jeho tým jde do souboje povzbuzen vítězstvím v Evropské lize. „Jsem rád, že jsme to hlavně výsledkově zvládli. Pro nás to bylo důležité vítězství,“ doplnil 23letý obránce.

Proti Beer Ševě měli viktoriáni dlouho zápas pod kontrolou, vedli 1:0, ale pak na chvilku vyklidili střed pole a střídající Nigerijec Nwakaeme pohotovou střelou vyrovnal. „O to víc mě těší, že jsme se zvedli a dokázali zápas zvrátit zpátky na svoji stranu. Výsledek je hodně pozitivní,“ neskrýval plzeňský kouč spokojenost. Mimochodem, na domácím stadionu jeho tým podruhé v řadě vyhrál v pohárech 3:1, stejným výsledkem zdolal v play-off Evropské ligy Larnaku.

„Nebudu tvrdit, že to bylo bez chyb, spoustu věcí jsme mohli vyřešit lépe. Byl to zajímavý zápas. Obě mužstva hrála hodně ofenzivně, bylo tam hodně šancí. Myslím, že se to divákům mohlo líbit,“ prohlásil tentokrát Pavel Vrba.

To už v hlavě ale spřádal i plány na souboj s Bohemians 1905. Ten následuje pouhé tři dny po duelu s Izraelci a dá se očekávat, že trenér zase pozmění sestavu. Do branky se nejspíš vrátí slovenský reprezentant Kozáčik, přestože Hruška ve čtvrtek svůj tým několikrát podržel. „Domluva je taková, že se střídají, pokud se nestane nic mimořádného,“ potvrdil Vrba.

V praxi to znamená tak, že pohárové zápasy patří Hruškovi, zatímco česká liga jeho kolegovi.

O dalších změnách nechtěl Vrba mluvit ani den po pohárovém utkání. Jisté je, že může počítat s uzdraveným Kovaříkem, který už byl ve čtvrtek na lavičce. Pomalu se vracejí do hry í i Hubník, Čermák a Pilař. „Plánuju ale, že nejdřív nastoupí za juniorku,“ naznačil trenér Viktorie.

Naopak v zápase s Hapoelem Beer Ševa si o další šanci řekli rakouský záložník Ivanschitz i další střídající hráči Zeman s Bakošem. Vybere znovu vítěznou sestavu?