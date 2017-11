Góly v baráži jako vzácnost. Chyběly i šance, překvapilo trenéra Bílka

Byť šlo „jen“ o dodatečné boje o evropský šampionát, princip baráže je pro oba turnaje stejný.

V roce 2011 ve dvou listopadových zápasech dovedl Bílek národní mužstvo k vítězství nad Černou Horou (2:0 doma a 1:0 venku). Půlroku nato zažil úspěch i na samotném Euru, kde s podceňovaným týmem postoupil ze skupiny, což dokázali z českých trenérů už jen Dušan Uhrin starší (1996) a Karel Brückner (2004).

Výsledky barážových zápasů Boj o mistrovství světa 2018 Chorvatsko - Řecko 4:1

Severní Irsko - Švýcarsko 1:0

Švédsko - Itálie 1:0

Dánsko - Irsko 0:0

Nový Zéland - Peru 0:0

Honduras - Austrálie 0:0

Švýcarsko - Severní Irsko 0:0

Řecko - Chorvatsko 0:0

Itálie - Švédsko 0:0

Irsko - Dánsko 1:5

„I my jsme proti Černé Hoře chtěli hlavně neinkasovat. V tomhle systému je to zásadní,“ připomíná Bílek šest let starý dvojzápas. „Ani tehdy to nebyly nějaké ofenzivní hody se spoustou šancí, ale za gólem jsme šli, ta touha byla velká. Bez gólu přece postoupit nemůžete,“ dodává trenér.

Když Bílek sledoval letošní baráže, moc gólů neviděl. Vlastně jen ve dvou zápasech se týmy „utrhly“. Chorvatsko v úvodním utkání přejelo Řeky 4:1. Vysoký výsledek v úterý večer dokonce předčili Dánové, již v odvetě vyprovodili Iry 5:1.



Ale jinak? Šest zápasů evropské baráže nabídlo jen dva góly - jeden polovlastní švédský a jeden švýcarský z vymyšlené penalty. Ani světová zaoceánská baráž pak statistiky nevylepšila: dva zápasy, dvakrát 0:0.

Od pátku, kdy Švédové porazili těsně doma Itálii, dokonce v šesti barážových zápasech nepadl jediný gól - až do úterka, kdy nastala totální smršť v zápase Irska s Dánskem. Mezitím však téměř deset hodin fotbalu bez jediného gólu.

„Je logické, že každý tým hraje takové zápasy opatrně. Ale nejvíc mě na tom překvapilo, že nebylo vidět ani příliš gólových šancí. Třeba Itálie dostala v prvním utkání náhodný gól po tečované střele a pak si v součtu i s tím odvetným zápasem nevytvořila ani šanci ke skórování. Akorát se stupňovala jejich nervozita,“ zastavil se Bílek u nejpřekvapivějšího výsledku baráže.



Italové budou na mistrovství světa chybět po šedesáti letech. V zemi je to z toho národní tragédie.

„Národní mužstva se vyrovnávají. Vemte si třeba Argentinu, jaké má ofenzivní hráče ze špičkových klubů, přitom také postoupili jen tak tak,“ uvažuje Bílek.

Z barážových zápasů zbývají nyní odehrát poslední dva duely, než bude seznam účastníků pro nadcházející mistrovství světa kompletní. Austrálie hraje ve středu dopoledne s Hondurasem, v noci na čtvrtek Peru hostí Nový Zéland.