Severoiry stále štve penalta. Ale na hráče nemůžu být pyšnější, řekl kouč

Nebylo překvapením, že se kouč Severních Irů ke kontroverznímu momentu vrátil. Když o osudu vašeho týmu rozhodne taková branka...

„Kdyby nebylo té penalty, hráli bychom prodloužení a bůh ví, jak by to dopadlo,“ pravil O’Neill. Pro připomenutí: Švýcar Xherdan Shaqiri trefil z voleje Corryho Evanse. Ten se otáčel zády a míč ho trefil do ramene ruky, kterou měl v přirozené poloze.

Sudí přesto odpískal pokutový kop, kterého se ujal Ricardo Rodriguez - a proměnil.

Pětadvacetiletý bek s culíkem, jenž se narodil španělskému otci a chilské matce, byl ve dvojzápase o dodatečnou místenku na mistrovství světa u všeho podstatného.

V odvetě totiž stál ve správnou chvíli na správném místě: hlavička Jonnyho Evanse ze třetí nastavené minuty málem poslala utkání do prodloužení, jenomže Rodriguez balon z brankové čáry vykopl. Švýcaři mohli jásat, remízu 0:0 udrželi a na světovém šampionátu si zahrají počtvrté za sebou.

„Jsem spokojený se vším, co chlapci udělali, nejen v zápase se Severním Irskem. Tenhle tým má mimořádného ducha, pozitivní přístup a vůli. Vždycky chce dosáhnout těch nejvyšších cílů,“ uvedl Vladimir Petkovic, trenér Švýcarska.

Jeho protějšek O’Neill navzdory vyřazení hovořil podobně. Své svěřence, kterým do baráže pomohla záříjová výhra 2:0 nad Českem, chválil za nasazení a předvedenou hru.

„Byli jsme lepším týmem. Chvílemi jsme sice měli i štěstí, ale tlačili jsme domácí až do 94. minuty. Jsme zničení, ale na hráče nemůžu být pyšnější,“ prohlásil hrdě kouč fotbalistů Severního Irska.

O’Neill vede národní tým už šest let, dovedl ho na premiérové mistrovství Evropy a teď do baráže. Obojí je s podceňovaným celkem, v jehož poslední nominaci byli pouze čtyři hráči z Premier League, výrazným úspěchem.

Proto je jméno osmačtyřicetiletého bývalého reprezentanta spojováno s nabídkami klubů z Anglie a rovněž uvolněným postem trenéra Skotska.

„Tohle teď vůbec nechci rozebírat, nepřemýšlím nad tím,“ odmítl o tématu mluvit O’Neill. „Mám smlouvu do roku 2020.“