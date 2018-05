Baník se už přiblížil Karviné. Stále jsme předposlední, brzdí Šindelář

Fotbalisté ostravského Baníku jsou s 25 body na sestupové patnácté příčce, přičemž na devátý Zlín ztrácejí jen čtyři body. Minulou výhrou nad Spartou Praha 3:2 si výrazně polepšili.

Karvinští mají po prohře v Plzni 0:2 o pouhý bod více než jejich regionální rival. „Tím, že Baník porazil Spartu, ztrácí na nás už jen bod, což je nepříjemné,“ uvědomuje si vážnost situace karvinský záložník Marek Janečka. Karviná v Plzni vůbec neohrozila branku soupeře. Může na hráče doléhat boj o záchranu?

„Možná na tom něco pravdy je, ale nemáme mužstvo, které by se z toho mělo podělat,“ prohlásil karvinský trenér Josef Mucha. „V Plzni jsme hlavně měli spoustu nepřesností v přechodové fázi, zkazili jsme hodně lehkých přihrávek, a když jsme šli do přečíslení tři proti dvěma, tak jsme ani nevystřelili.“

Zbývající zápasy Karviné a Baníku Ostrava MFK Karviná ještě hraje doma s Duklou Praha (sobota, 16.00) a Baníkem Ostrava (19. května, 16.00), v Jablonci (13. května, 18.00) a v Jihlavě (26. května, 16.00). Baník Ostrava bude hrát v Mladé Boleslavi (tuto sobotu, 16.00) a v Karviné (19. května, 16.00), hostí Liberec (12. května, 16.15) a Brno (26. května, 16.00).

Mucha odmítá, že by na týmu, který už osm kol nevyhrál, ležela nějaká deka. „V lize je hodně překvapivých výsledků a my víme, že musíme být přesnější a rychlejší ve hře dopředu. A nebezpečnější,“ uvedl kouč. Upozornil, že nyní Karvinou čekají soupeři, kteří jsou také ohroženi sestupem. „To jsou pro nás důležitější zápasy než ten v Plzni.“

Takže v sobotu od 16.00 na domácím hřišti s Duklou Praha už půjde Karvinským o život? „Asi jo,“ připustil Mucha. „Bude to pro nás klíčový zápas. Musíme se dobře připravit.“

Mucha hovořil o nečekaných výsledcích v lize a mezi ně patří vydřená ostravská výhra nad Spartou. „Baník je náš konkurent v boji o záchranu. Ještě ale bude hrát i u nás doma a třeba zrovna to utkání bude rozhodovat,“ řekl Josef Mucha. „My však jiné než naše výsledky neovlivníme, takže se musíme dívat jenom na sebe. Baník je dole s námi, ale je tam více mužstev. Pro nás je stěžejní nejbližší utkání s Duklou. Uvidíme, co přinese, ale věřím, že ho zvládneme.“

Výhra nad Spartou pořád ještě nic neznamená

Baník v sobotu od 16.00 hraje v Mladé Boleslavi. „Ta výhra nad Spartou je povzbuzující, ale do konce je ještě hodně zápasů, ve hře je pořád dost bodů, takže musíme jít za záchranou postupně,“ uvedl ostravský záložník Marek Hlinka.

Útočník Milan Baroš si netroufá odhadnout, kolik bodů bude potřeba na udržení. „Jednou vyhraje ten, podruhé onen. Máme před sebou čtyři zápasy, takže když uhrajeme deset bodů, možná i osm, tak by to mělo stačit,“ řekl Baroš. „Musíme ale vydolovat maximum. Bude to hodně těžké, protože nás čekají celky, které také bojují o záchranu. Bude to boj.“

Dodal, že Ostravští mají za sebou dva těžké zápasy, v Olomouci (0:1) a doma se Spartou (3:2). „Před nimi jsme si říkali, že kdybychom uhráli čtyři body, bylo by to fantastické. Ale také jsme říkali, že dvě remízy by byly horší než jedna výhra. Takže nakonec máme tři body, což je pro nás super.“

Fotbalisté Baníku si uvědomují, že vítězství nad Spartou pořád ještě nic neznamená. „Stále jsme předposlední,“ připomněl stoper Martin Šindelář. „Užili jsme si těch patnáct tisíc lidí, kteří na náš zápas se Spartou přišli a slavili s námi, ale ještě není konec. A pokud se už neposuneme výše, tak i ta výhra se Spartou nám bude k ničemu.“