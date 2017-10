Ázerbájdžán - Česko, v bráně začne Pavlenka, hrají Hušbauer i Brabec

Šest změn v sestavě oproti poslednímu utkání české reprezentace na hřišti Severního Irska. Trenér Karel Jarolím dodržel slovo a vyměnil brankáře - soutěžní premiéra čeká na Jiřího Pavlenku.

Do sestavy se vrací obránce Brabec, který na minulém srazu chyběl, a stoperskou dvojici utvoří s kapitánem Suchým. Na krajích obrany nastoupí Kadeřábek s Bořilem.

V záloze budou vedle Daridy slávista Hušbauer i jeho bývalý spoluhráč Barák. Jediného útočníka Krmenčíka by měli ze stran doplňovat krajní záložníci Jankto s Kopicem.

ON-LINE: Ázerbájdžán - Česko Celé utkání sledujeme minutu po minutě.

Češi ztratili šanci na postup na mistrovství světa už před měsícem, v Ázerbájdžánu tak hrají především o čest. A také o důležité body do koeficientu, které budou rozhodovat o nasazení do Ligy národů, nového projektu UEFA, a také do kvalifikace o mistrovství Evropy 2020.

Na světový šampionát už nemohou postoupit ani Ázerbájdžánci, byť jsou v tabulce kvalifikace před českou reprezentací.