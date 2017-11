Anglie chce zlomit letité prokletí, penalty hodlá vyzkoušet v přípravě

Zkusit by si je Angličané měli příští rok po jednom z přípravných zápasů před šampionátem v Rusku. Nejlépe před zaplněným Wembley.

„Přemýšleli jsme, jak nejlépe se na penaltové rozstřely připravit. Jestli na tréninku, individuálně, nebo právě v rámci zápasů,“ vysvětlil Gareth Southgate, současný trenér anglické reprezentace.

Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate.

Není to poprvé, co Angličané nad něčím podobným uvažují. Už trenér Sven-Göran Eriksson chtěl před deseti lety v generálce na mistrovství světa vyzkoušet i penalty, jenže na poslední chvíli s to rozmyslel. A jak to pak dopadlo? Na šampionátu nezvládla Anglie rozstřel s Portugalskem...

Od roku 1996 už nezvládla pět z pěti penaltových vyvrcholení. Naposledy proti Itálii ve čtvrtfinále Eura 2012, v roce 2006 i 2004 s Portugalskem, v osmadevadesátém roce proti Argentině a ještě předtím - na domácím evropském šampionátu - ve Wembley s Německem.

Pokutový kop tehdy v semifinále turnaje neproměnil právě Gareth Southgate, který se dnes dalšímu penaltovému selhání snaží předejít jako anglický trenér.

V úterý, kdy se Albion v Londýně střetne v přátelském utkání s Brazílií, si rozstřel ještě nevyzkouší. Ale v březnu, až se ve Wembley představí Itálie, už si po zápase penalty zřejmě střihnou. „Je to jedna z možností,“ připouští Southgate.

Před šampionátem se Angličané představí v přípravném utkání ještě v Nizozemsku, soupeře na poslední dva testy před odletem na mistrovství světa ještě hledají. I proti nim by si ale penalty mohli vyzkoušet.