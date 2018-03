Mourinho: Nezajímá mě, zda si někdo myslí, že jsme vyhráli nezaslouženě

Mezi celky byl před vzájemným utkáním rozdíl dvou bodů. Manchester United tak díky výhře navýšil svůj náskok před třetím Liverpoolem na pětibodový.

„V prvním dějství jsme byli docela agresivní, chtěli jsme kontrolovat hru a využívat některých slabin soupeře. Po přestávce sice Liverpool držel míč, ale my jsme měli pod kontrolou i standardky, rohové kopy, nebezpečné situace, takže se domnívám, že si výhru zasloužíme. Pokud si lidé myslí, že ne, je mi to jedno,“ popisoval průběh souboje trenér vítězného celku José Mourinho.

POKYNY OD TRENÉRA. José Mourinho, kouč fotbalistů Manchesteru United, uděluje instrukce.

Start zápasu vyšel domácím fantasticky, po dvou trefách Marcuse Rashforda se dostali do komfortní pozice. Přesto se museli o výhru bát. V druhé půli si nešťastně srazil míč do vlastní branky obránce Eric Bailly a vrátil Liverpool do hry.

„Neměli jsme v plánu hrát v druhém poločase tak defenzivně. Liverpool nás zatlačil, ale nevybavuji si žádné šance, proti kterým by musel David de Gea zasáhnout. Od nás to byl komplexní výkon,“ těšilo portugalského kouče.

K dispozici neměl mimo jiné zraněného středopolaře Paula Pogbu. „Zranil se v poslední minutě předzápasového tréninku. Neuvěřitelné. Pokud bych ukončil trénink o minutu dříve, byl by v pořádku,“ litoval.

Dvě střely, dva góly. Rashford oslnil

Přestože United působili jako stmelený celek, jedna individualita přeci jen vyčnívala nad ostatními. Rashford se objevil v základní sestavě při ligovém utkání poprvé od 26. prosince a okamžitě zazářil.

„Dal dva góly ve velkém zápase proti prvotřídnímu soupeři. Ovšemže byl klíčovým hráčem. Skóroval hned z první šance. V posledních měsících se mu to tolik nedařilo a neměl takové sebevědomí. Dnes jsme mu důvěřovali a tušili, že by zápas mohl jeho kvalitám sedět,“ uvedl.

Rashford vypadl ze sestavy po lednovém příchodu Alexise Sáncheze. Ani nižší zápasové vytížení by mu však podle Mourinha nemělo zabránit v účasti na letošním světovém šampionátu. Dokonce tvrdí, že nominaci má jistou.

„Před pár týdny jsem mluvil s Garethem Southgatem (trenérem Anglie) a říkal, že nezáleží na tom, kolik toho odehraje. Věří mu a bere ho na mistrovství světa. Gareth dobře ví, jaký Marcus je a co dokáže.“

V úterý čeká Manchester United odveta osmifinále Ligy mistrů. Úvodní zápas na hřišti Sevilly skončil bezbrankovou remízou. K postupu tedy potřebuje vstřelit gól, pokud nechce spoléhat na penaltovou loterii.

Dostane Rashford další příležitost? Ideální šance zazářit. Znovu.