United zaskočili rivala. Mourinho: Jsme lepší, než si o nás lidé myslí

Po trefách Kompanyho a Gündogana se zdálo, že hráči City v domácím prostředí v poklidu dokráčí k výhře. Druhý poločas ale – co se střílení gólů týče – patřil jejich soupeři.

„Bylo důležité, aby si kluci nepřestali věřit. Drželi jsme míč víc než jakýkoliv jiný tým, který v této sezoně proti City nastoupil. Vysoko jsme napadali a hráli jsme tak, abychom vybojovali dobrý výsledek,“ neztrácel optimismus Mourinho, podle kterého okolí jeho tým zbytečně podceňuje.

„Myslím, že jsme lepší, než se lidé domnívají. Hráči jsou trochu lepší, i já jsem trochu lepší,“ uvedl neskromně.

A co se v kabině dělo o poločasové přestávce? „Trenér řekl, že přece nebudeme za klauny, kteří přihlížejí, jak se soupeř raduje z titulu. Vzpamatovali jsme se a v utkání zvítězili,“ řekl obránce Chris Smalling.

Penalta? Situaci jsem neviděl, přiznává Guardiola

„V první půli jsme hráli výborně, vytvořili jsme si spoustu šancí. Pro United je tato výhra samozřejmě speciální, nás to mrzí,“ konstatoval kouč poraženého celku Pep Guardiola.

Sporný moment nastal zhruba deset minut před koncem utkání, kdy po zákroku Ashleyho Younga na Sergia Agüera neodpískal rozhodčí Martin Atkinson pokutový kop. Opakované záběry pak prokázaly, že se penalta kopat měla.

„Neviděl jsem to. Až zpětně jsem slyšel, že se mělo pískat,“ řekl Guardiola. „V druhé půli jsme měli prostě lépe bránit, ale fotbal je fotbal. Pro hráče i fanoušky je to smutné, ale zkusíme to zase příště.“

Další ligové střetnutí čeká Manchester City v sobotu, kdy nastoupí na půdě Tottenhamu.