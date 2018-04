Nejlepší je Salah. Hvězda Liverpoolu získala prestižní hráčské ocenění

„Rád bych poděkoval spoluhráčům a všem v klubu, že toto umožnili. Pracovali jsme opravdu tvrdě.“

Společně s ním byli v nominaci ještě David De Gea z Manchesteru United, Harry Kane z Tottenhamu a trojice hráčů Manchesteru City - David Silva, Kevin De Bruyne a Leroy Sané, jenž si odnesl cenu pro nejlepšího mladého hráče.

Dvaadvacetiletý Sané je mimochodem vůbec prvním od roku 2007, komu se podařilo vyhrát tuto trofej a zároveň se stát i mistrem ligy. Tehdy se stejný kousek povedl Cristianu Ronaldovi.

Salah prožívá fantastickou sezonu. Před začátkem ročníku přestoupil do Liverpoolu z AS Řím. Už v italské metropoli podával skvělé výkony, nepřicházel však s pověstí jednoho z nejlepších fotbalistů na světě, jakou má teď.

„Fotbal je týmový sport. Je tedy vždy vzácné, když vyhrajete individuální ocenění. A pokud vás vyberou protihráči, je to neskutečná pocta. Zatím to byla skvělá jízda, ale ještě nekončíme,“ vzkázal pětadvacetiletému Egypťanovi liverpoolský kouč Jürgen Klopp.

Do Anglie poprvé přišel v lednu 2014, v Chelsea se ale příliš neuchytil a po roce odešel hostovat do italské Fiorentiny. Pak následoval přesun do AS Řím. Celku, kterému se s Liverpoolem postaví v nadcházejícím semifinále Ligy mistrů.

V anglické lize v tomto ročníku zaznamenal ve 33 zápasech úctyhodných 31 gólů a 9 asistencí. Svým střeleckým výkonem dokonce vyrovnal sezonní klubový rekord, který patří Luisi Suárezovi. Uruguayský útočník byl také posledním, kdo cenu pro nejlepšího hráče ligy v dresu Liverpoolu získal.