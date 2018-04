Hořkosladké loučení s Old Trafford. Končící Wenger: Užil jsem si to

Před začátkem duelu se na hřiště přišli s Wengerem rozloučit současný trenér United José Mourinho a klubová legenda Sir Alex Ferguson, který svému dlouholetému rivalovi předal speciální dárek.

„Nevím, co to je. Ještě jsem se na to nedíval,“ přiznal krátce po skončení duelu muž, který strávil v pozici kouče Arsenalu dvaadvacet let. „Rád bych Sira Alexe pozval na sklenku vína,“ dodal.

Otázkou zůstává, jestli se Wenger rozhodne svou kariéru definitivně ukončit, nebo se přesune do čela jiného celku.

„Pracoval jsem ve fotbale na nejvyšší úrovni 35 let bez jakékoliv přestávky. Neznám nikoho, kdo by to vydržel takhle dlouho. Ocitám se v situaci, kterou jsem nikdy dřív nezažil.“

Přestože přivítání na stadionu Old Trafford bylo pro Wengera velice příjemné, samotný zápas, který jeho svěřenci prohráli, si zřejmě tolik neužil. Vždyť právě na tomto místě prohrál vůbec nejvíckrát (16 porážek), pomineme-li domácí stánky Arsenalu - Highbury a Emirates Stadium.

„Hráči jsou zničení. Dali do toho všechno, ale rozhodla poslední minuta a prohráli jsme.“

Londýnský celek šel do zápasu v nejmladší sestavě od roku 2011. Tenkrát na stejném místě podlehl stejnému soupeři vysoko 2:8. O sedm let později se na trávníku objevila jména jako Maitland-Niles, Willock nebo Mavropanos.

„Před utkáním visel otazník nad tím, jestli budeme dostatečně silní, abychom mohli Manchesteru vzdorovat. Kvalita hra byla dobrá, tým byl kurážný. Výsledek je špatný, ale náš výkon pozitivní,“ uzavřel své hodnocení Wenger.