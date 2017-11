Hattrick trefou z půlky. Jeden z nejhezčích gólů v životě, zářil Rooney

Souboj dvou zoufalých týmů anglické ligy měl jasnou hvězdu. Po duelu sedmnáctého Evertonu s osmnáctým West Hamem se nejvíc skloňuje jméno dvaatřicetiletého domácího kapitána Rooneyho.

Aby ne, když dal tři góly.

„Výtečný výkon. Parádní hattrick. Mám radost, je to správný kapitán,“ chválil bývalého anglického reprezentanta dočasný evertonský kouč David Unsworth. Byl to jeho poslední zápas na lavičce áčka, po krátké výpomoci se vrátí k juniorce. A v říjnu odvolaného Ronalda Koemana plnohodnotně nahradí Sam Allardyce.

Trenér přezdívaný „Big Sam“ už v ochozech stadionu Goodison Park sledoval představení svých nových svěřenců.

Viděl, že se stále může spolehnout na Rooneyho, který stejně jako zbytek ambiciózního celku zatím převážně tápal. Že může nejlepšího kanonýra v historii anglického národního týmu postavit do zálohy, odkud je schopný dát hattrick.

„Potřebovali jsme vyhrát. Chtěli jsme také ukázat, že nejsme špatní fotbalisté, a myslím, že především v první půli se nám to povedlo. Byl to první krok na cestě k lepšímu umístění v tabulce,“ vyprávěl Rooney reportérovi BBC. Na povedeném prvním poločase měl se dvěma góly velkou zásluhu.

Při penaltě v osmnácté minutě sice zaváhal, ale gólman Joe Hart mu vyrazil míč do prostoru, odkud hlavou stačilo jen trefit odkrytou síť. Pak si z druhé vlny naběhl na přihrávku zprava a placírkou ji poslal k tyči. A po změně stran se prosadil potřetí.

GÓL Z PŮLKY. Třetí branku proti West Hamu si Wayne Rooney připsal pohotovou střelou z poloviny hřiště.

„Takhle dobře jsem snad nikdy balon netrefil,“ usmíval se při otázce na třetí gól z šestašedesáté minuty. Brankář Hart vyběhl za vápno za nákopem domácích, ve skluzu ale míč poslal jen na střed hřiště. Tam dobíhal Rooney a hlavou mu problesklo: máš prázdnou bránu, zkus to.

Zkusil a z první trefil! Na tribuně sedící Allardyce s úsměvem vstal a uznale tleskal.

„Zkompletovat takovým způsobem můj první hattrick za Everton je skutečně mimořádné. Perfektní moment,“ dodal Rooney, který se těší na novou kapitolu s koučem Allardycem. „Sam je velmi dobrý trenér a určitě přinese nějaké nové nápady,“ věří ve zlepšení aktuální třinácté pozice v tabulce anglické ligy.

Navzdory veškerému trápení má Rooney už teď – po čtrnácti ligových kolech – lepší střeleckou bilanci, než měl loni v Manchesteru United, odkud se do klubu, který ho vychoval, po třinácti letech vrátil. Ví, že by liverpoolský tým měl nacházet na vyšších příčkách. Že jako loni patří do bojů o evropské poháry.

Pomůže Evertonu konečně vzhůru?