Specialista na Karvinou. Roste nám sebevědomí, hlásí dvougólový Hořava

Svého prvního gólu v utkání dosáhl parádní střelou před hranicí velkého vápna. Přestože je pravák, skóroval levačkou.

Zásah číslo dvě byl poměrně kuriózní. Pas za obranu se snažil dohnat Chorý, jenže dle svého mínění stál v momentu přihrávky v ofsajdu. Mysleli si to i hosté, kteří přestali hrát, stejně jako pomezní rozhodčí, jehož praporek vyletěl nad hlavu.

Chorý ale v postavení mimo hru nebyl. Volného míče se ujal Hořava a elegantně přehodil překvapeného gólmana Le Gianga. Regulérní gól, jak správně posoudil situaci hlavní arbitr Berka.

Cítíte se jako specialista na Karvinou?

Před zápasem jsem si říkal, že se mi proti ní daří. Teď už se dá říct, že asi specialista jsem. Dal jsem jí pět gólů ve čtyřech zápasech. Tentokrát jsem se prostě vnitřně cítil dobře a napadalo to tam. Karviná ale určitě neodehrála špatný zápas.

Jak jste viděl situaci, která předcházela druhému gólu? Karvinští přestali hrát kvůli signalizovanému postavení mimo hru…

Nabíhal jsem z hloubky pole a věděl jsem, že já v ofsajdu určitě nejsem. Řval jsem na Tomáše (Chorého), ať odběhne, ale on se za tím pořád nějak hnal. Nakonec mě k tomu pustil. Údajně prý ale v ofsajdu nebyl ani on. Pokračoval jsem ve hře a rozhodčí nepískal, trefil jsem to a běžel jsem se radovat.

Pokud v příštím kole porazíte Slavii, budete slavit titul. Jak moc je tato vidina lákavá?

Hodně. Už před tímhle zápasem jsme věděli, že když ho zvládneme, tak možnost získat titul na Slavii bude. S tím tam taky pojedeme, je to motivující.

Karviné se směrem dopředu moc nedařilo. Byl pro vás jejich styl příjemnější než liberecký nebo boleslavský? Oba zmíněné celky se totiž nebály útočit.

Odehráli jsme náš nejlepší jarní zápas. Zvlášť na začátku druhého poločasu jsme tam ale měli hodně šancí, které jsme neproměnili. Tuším snad tři vyložené. Přestože Karviná velké příležitosti neměla, tak pořád to bylo jen o jeden gól. Podvědomě jsme cítili, že ten zápas musíme zvládnout. Byla tam pasáž, kdy jsme se trochu stáhli a hráli bojácně. Kdyby vyrovnali, byla by to velká rána.

Poprvé jste na jaře zvítězili doma. Bylo to čekání dlouhé?

Trochu jsme si prodloužili zimní spánek. Je důležité, že to přišlo. Jsme první, máme i přes ta zaváhání velký náskok. Doufám, že nás dvě poslední výhry nakopnou.

Jde mužstvo herně vzhůru?

Cítím, že ano. Už v Brně jsem viděl, že v mužstvu je síla. Hráli jsme tam slušně, potvrdili jsme to góly. Teď se nám povedlo zvítězit doma, bylo to napínavé až do konce. Mohli jsme si to udělat trošku lehčí, ale ukazuje se, že nám roste sebevědomí a hra se zlepšuje. Vytváříme si šance.

Utkání narušil téměř nahý fanoušek, který pobíhal po hřišti. Zastavil ho až jeden z pořadatelů ostrým skluzem. Zažil jste někdy něco podobného?

Na nic takového si nevzpomínám. Byla to komická vložka. Fanoušek si to užil a doufám, že nedostane příliš vysoký trest. Do fotbalu to samozřejmě nepatří, ale když se to stane jednou, tak nad tím přivřeme oči. Trochu nás to vyvedlo z tempa.

První gól jste vstřelil vaší slabší nohou. Byl jste překvapený, jak se vám rána povedla?

Vím, že zpoza vápna umím vystřelit i levačkou. Pár takových gólů už jsem dal. Kluci mi v legraci říkali, že levou to letos většinou pálím deset metrů nad a najednou mi to takhle sedne. V noze to mám, ale občas si to člověk špatně nachystá a nevyjde to. Tady se mi povedl první dotek a měl jsem čas na to, abych zamířil a pořádně se soustředil.