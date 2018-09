Žádný gól, žádný bod. Jihočeským týmům se ve druhé lize nedařilo

Mokré obličeje po vytrvalém dešti nesly znaky výrazného zklamání, když se hráči šourali do kabiny. Zazněl poslední hvizd nedělního zápasu a fotbalisté druholigového Táborska věděli, že tohle je problém.

Jihočeši nezvládli důležité domácí utkání s předposlední Chrudimí. Prohráli 0:1 a klesli na třetí místo tabulky od konce. Tam stráví nadcházející reprezentační přestávku.

Svěřenci trenéra Tobiáše věděli, že aby se odlepili od sestupových příček, měli vyhrát. Začali svižně. Hned ve 4. minutě zahodil šanci Kopřiva. Táborsko mělo v úvodu převahu, ale z ní nic nevytěžilo. Naopak po dvaceti minutách hry se začali osmělovat hosté. Froněk pálil nebezpečně a hodně starostí nadělal Tomovi i Šípek. Ve 28. minutě pak přišel střet v pokutovém území, který rozhodčí posoudil jako penaltový. Hostující Krčál se nemýlil.

Za tři minuty později mohl vyrovnat Pfeifer, ale svůj postup na Mrázka nedokázal zakončit. A pak přišlo domácí trápení. S koncovkou mají potíže od úvodu sezony. A duel s Chrudimí nebyl výjimkou. Když se ve druhém poločase neprosadil Vandas, výraznější šanci si táborský tým v podstatě ani nepřipsal.

Dynamo tradici nezměnilo

Od roku 2013, kdy se po letech potkali ve druhé lize, ještě fotbalisté Dynama České Budějovice na hřišti Pardubic nevyhráli.

A tradice trvá. „Za mého působení jsme tu odehráli nejlepší zápas,“ konstatoval po sobotním utkání trenér hostí David Horejš.

Jenže domů jeli bez bodu. Pardubice vyhrály na domácím hřišti 2:0. A Dynamo si připsalo druhou porážku v sezoně. Druhou v řadě na hřištích soupeřů.

Přitom duel si rozehrálo parádně. „V první půli jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme tam stoprocentní brankové příležitosti. Kdybychom šli do vedení, vyvíjelo by se to, myslím, úplně jinak,“ dodal David Horejš.

Hosté měli v úvodním poločase opravdu hodně šancí. Hned na začátku mířil hlavou těsně vedle Ledecký. Břevno po úniku po straně napálil Wermke a nebezpečně pálili třeba Mrsič nebo Kladrubský.

Jenže góly dávali domácí. V 52. minutě zůstal na hranici pokutového území osamocený Černý a neomylně skóroval. „Soupeř nám dal gól na 1:0. My jsme tam pak ještě nějaké šance měli,“ popisoval Horejš.

Po první brance ještě hosté opravdu měli několik příležitostí. Ve velké šanci byl znovu Mrsič. V 71. minutě zase ve stoprocentní příležitosti selhal Ledecký, který sice v posledních deseti minutách vyrovnal, ale to už měl pomezní rozhodčí nad hlavou praporek na znamení ofsajdu. A tak v 85. minutě pojistil domácí výhru Petráň.

„Fotbal je podle mě v tomhle spravedlivý. My jsme ty šance měli a já klukům za výkon v kabině poděkoval. Co jsme tu chtěli hrát, splnili. Hráli jsme velice dobře, měli dobrý pohyb, dobře jsme kombinovali. Bohužel jsme šance nedokázali proměnit,“ zakončil David Horejš. Dynamo tak nevyužilo remízového zaváhání Ústí nad Labem a neposkočilo na první příčku tabulky. Dál je druhé.