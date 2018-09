Vzpruha po pechu ve Vlašimi. Pardubice šťastně zdolali Budějovice

„Z Vlašimi jsme odjížděli spráskaní jako psi, měli jsme vyhrát řekněme 5:2. S Budějovicemi se to vyvíjelo úplně obráceně a dopadlo to se šťastným koncem pro nás,“ poznamenal trenér Krejčí. „Je to urvané, ubojované a šťastné vítězství,“ zopakoval. „Minule jsme spálili snad šest šancí, domácí nám dali gól a pak rozhodli na 2:0 do otevřené obrany. Teď to bylo totožné, s tím rozdílem, že jsme byli v roli Vlašimi,“ srovnával gólman Knobloch.

V prvním poločase hosté Pardubice Pod Vinicí vyloženě drtili, což rozhodně není běžný obrázek. Forvard Ledecký hned ve 2. minutě po centru Havelky hlavičkoval těsně vedle pravé tyče, Wermke z otočky trefil břevno a řada dalších šancí Budějovic skončila buď pokusem o fous mimo, nebo je úspěšně likvidoval famózní Knobloch.

„V úvodní půli jsme byli jednoznačně lepší, měli jsme tam stoprocentní brankové příležitosti. Bohužel jsme je nedali; kdybychom šli do vedení, probíhalo by to, myslím, jinak,“ přemítal kouč českobudějovického Dynama David Horejš.

Zásadním momentem byla gólová akce Pardubic z 52. minuty. Kapitán Jeřábek, ač atakovaný, udržel balon a protančil s ním k vápnu, kde parádně našel Černého. Ten po zemi prostřelil budějovického Křížka. Domácí tím našli pevnější půdu pod nohama a nedlouho před koncem přidali pojistku zásluhou kanonýra Petráně.

„Po prvním gólu Pardubic jsme tam ještě měli nějaké šance, ale na koncovce jsme tentokrát shořeli. Tutovek jsme si vytvořili opravdu hodně. Za Pardubice se prosadili zkušení hráči Černý a Petráň. Proto braly tři body a my nic,“ glosoval trenér Horejš.

„Hosté měli víc šancí, lépe se pohybovali. Ale my byli produktivní a výborně nám zachytal Milan Knobloch. Výsledek je takový, jaký je, v tom je fotbal někdy krutý,“ podotkl domácí kouč Krejčí.