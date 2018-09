Konečně výhra! Odměna za pracovitost, chválí trenér Hradce

Stoper Kvída sice udělal na polovině hřiště kličku soupeři, ale pak dlouhou přihrávkou svého spoluhráče minimálně o pět metrů minul a míč skončil v autu.

Tento moment z posledních vteřin první půle nedělního zápasu asi nejlépe charakterizoval to, co Hradec do té doby předváděl.

V utkání, do něhož Hradečtí šli s touhou po třech střelecky jalových zápasech konečně dát gól a vyhrát, se jim totiž hra dopředu vůbec nedařila. Překvapit dobře bránícího soupeře se jim vůbec nedařilo, šanci si nevypracovali žádnou, branku trefili jednou a ještě ne příliš nebezpečně.

A kdo si myslel, že po přestávce už nemůže být hůře, mýlil se. Jen několik desítek vteřin po ní si totiž hostující Fotr naběhl mezi domácí stopery na precizní kolmou přihrávku a sám před Ottmarem nezaváhal. Hradec, jemuž přes veškerou snahu nevycházelo v útoku nic, ještě ke všemu prohrával. I vzhledem k předcházejícím výkonům těžká situace. „V nich tam z naší strany nebyla ani agresivita a bojovnost, teď už jo,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Naštěstí si Hradečtí v této svízelné situaci brzy pomohli. Záložník Ďurděvič se pěkně na hranici pokutového území uvolnil a pak s přehledem k zadní tyči zakončil. A za čtyři minuty na to Hradec předvedl krásnou akci, na jejímž konci bylo přesné zakončení střídajícího Zorvana. Zápas byl zachráněn. „Naši hráči se k tomu propracovali agresivitou a maximální pracovitostí, musím je pochválit, že makali a dřeli,“ uvedl hradecký kouč, „jen tak můžeme být úspěšní.“

Hradec po obratu ve skóre už žádnou komplikaci nepřipustil. Zvlášť když v 77. minutě Vlkanova z penalty zvýšil na 3:1. „Závěrem si naši hráči mohli užít i fotbal,“ poznamenal hradecký kouč.

Hradec tím zakončil sérii čtyř zápasů bez výhry, ke třem zmíněným druholigovým totiž ve středu přidal i prohru v poháru na hřišti třetiligové Olympie Radotín. Podle Frťaly nebylo jednoduché hráče dát psychicky dohromady. Zvlášť některé: „Říkali jsme jim, aby nepochybovali o svých kvalitách. A někteří jsou složitější povahy.“

Povzbuzení výhrou přišlo v pravý čas, protože v dalším kole Hradec vyrazí na hřiště Jihlavy, ještě na jaře prvoligového týmu. Stane se tak po reprezentační pauze v sobotu 15. září, o víkendu má Fotbalová národní liga pauzu.