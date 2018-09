Lepší Sparta? Není to nic, co bychom nemohli porazit, říká Kopic

„Posledních šest nebo sedm let mají tyto zápasy výjimečný náboj, obě mužstva to budou přesně tak brát. Bude to určitě hodně zajímavé,“ doplnil ho trenér Pavel Vrba.

PLZEŇ - SPARTA pátek (19.00) Rozhodčí: Julínek - Podaný, Kubr. Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Kolář, Kopic - Krmenčík. Sparta: Nita - Radakovič, Kaya, Costa - Chipciu, Stanciu, Frýdek, Kanga, Plavšič - Tetteh, Šural.

Ten musí vymyslet, jak své svěřence po pondělním propadáku 0:3 v Jablonci znovu nastartovat. Viktorii se poslední dobou nedaří venku, kromě severu Čech schytala debakl i v Praze od Slavie (0:4).

Plzeň ale domácí zápasy zvládá, napříč všemi soutěžemi padla před vlastními fanoušky naposledy na konci března. Se Spartou navíc na svém stadionu od srpna 2011 neprohrála.

„Je to pro nás hodně důležitý duel, protože jsme dvakrát za sebou venku zaváhali. Možná na jednu stranu je Sparta pro nás ideální soupeř, jak to odčinit. Ale musíme podat úplně jiný výkon než naposledy,“ burcuje před pátečním střetnutím Kopic.

Plzeňské křídlo odehrálo v minulé sezoně oba zápasy se Spartou, v nichž Viktoria vyhrála 1:0 a remizovala 2:2.

A tak může porovnávat.

Na Spartu i s Hubníkem? Jak je na tom plzeňský stoper Zkušený fotbalista po hrozivě vypadající srážce nedohrál zápas v Jablonci, proti Spartě ale bude trenéru Vrbovi k dispozici. „Po vyšetření v nemocnici se ukázalo, že to není tak vážné, jak jsme si v první chvíli mysleli. Normálně trénuje s mužstvem,“ uvedl plzeňský kouč.

„Sparta vypadá tenhle rok silnější,“ přiznává. „Hráči se nezměnili, možná si na sebe už víc zvykli. Stanciu se rozehrál do dobré formy, má nahrávky, má góly, je vidět, že je to prostře fotbalista,“ smekl před rumunským středopolařem protivníka.

Na koho dalšího by se třetí Plzeň měla v bitvě s o dva body druhou Spartou zaměřit? Trenér Vrba konkrétní být nechtěl.

„Samozřejmě víme, že zahraniční hráči, co přišli do Sparty, plus ti čeští hráči, kteří tam hrají, mají na české poměry velice zajímavou kvalitu. Zvlášť v ofenzívě jsou hráči, kteří se dokážou prosadit jeden na jednoho, kteří se dokážou ohrozit bránu ze střední vzdálenosti, dokážou kombinovat,“ podotkl.

Zato Kopic pár hráčů ze sestavy soupeře, posledního neporaženého celku soutěže, vyzdvihl.

„Tetteh teď dával dva góly, Kanga umí vystřelit ze střední vzdálenosti... Sparta se sehrála, vypadá to, že už jsou fakt tým,“ uvedl.

„Ale není to nic, co bychom nemohli porazit.“