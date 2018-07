Příchod Tetteha Sparta dotáhla, Kadlece řeší. A chce bojovat o titul

Tetteh absolvoval se Spartou celou letní přípravu, dlouho však administrativně nebyl jejím hráčem. Jednání se klubu podařilo uzavřít až nyní, pět dní před úvodním ligovým střetnutím s Opavou.

„Měli jsme o něj zájem už v zimě,“ odhalil generální ředitel Adam Kotalík. „Věříme, že má velký potenciál a že ho ve Spartě ukáže,“ uvedl k jedenadvacetiletému forvardovi, který na Letné podepsal čtyřletý kontrakt.

Naopak stále nedořešený je odchod obránce Michala Kadlece. Ten trénoval se Slováckem, hrál za něj zápasy, ale jeho přesun se zasekl.

„Je nicméně reálné, aby o víkendu nastoupil za Slovácko. Jsme s klubem domluvení, že tam může odejít, absolvoval s nimi i část přípravy. Tam problém není. Zatím se nám s hráčem nedaří nalézt shodu na podmínkách. Ve chvíli, kdy ji nalezneme, nic nebude bránit Michalovu odchodu,“ prohlásil Kotalík.

Letní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na novou sezonu.

Sparta minulý ročník skončila pátá, což bylo její nejhorší umístění v samostatné české lize. Z pohárů vypadla už na podzim, z domácího poháru rovněž. Zvučným posilám se nedařilo stejně jako trenéru Stramaccionimu.

„Máme co napravovat. Kádr je silný, kvalitně jsme doplnili. Měli bychom se ucházet o ty nejvyšší pozice,“ řekl Josef Šural, po konci kariéry Davida Lafaty nový sparťanský kapitán. „Je to velká čest. Pásku dříve nosily legendy, velká jména. Chtěl bych se jim přiblížit, snad nebudu podepsaný pod nějakým neúspěchem.“

Cíle jsou v nejúspěšnějším klubu tuzemské historie opět nejvyšší. Tým má za úkol postoupit do základní skupiny Evropské ligy, vrátit se do bojů o titul a uspět také v českém poháru.

Přestupy Jak se během letní přestávky mění prvoligové týmy.

O podzim v Evropě začne Sparta usilovat už příští čtvrtek, kdy ji čeká druhé předkolo s lepším z týmů Coleraine, Subotica (první zápas skončil v Srbsku 1:1). „Je úplně jedno, koho dostaneme. Sledovali jsme první zápas, budeme i na čtvrteční odvetě. Chystáme se na obě varianty,“ prohlásil kouč Hapal.

Před startem ročníku má k dispozici kompletní kádr, uzdravil se i Guélor Kanga, který už v úterý naplno trénoval. Při plánování posil a odchodů vedení bralo v úvahu nový herní formát ligy – po třiceti kolech se bude hrát nadstavba ve třech výkonnostních skupinách.

„Je hlavně dobré, že se po základní části body nepůlí jako v Belgii. Najednou tam každý na prvním až šestém místě mohl vyhrát ligu,“ přemítal Nicoale Stanciu, jenž do Sparty přišel v zimě z Anderlechtu Brusel a v novém ročníku je zástupcem kapitána.

„Je to zajímavé zejména pro diváky, aby se pokud možno do posledního kola o něco hrálo. Doufám, že i my v tom budeme hrát důležitou roli,“ doplnil ho Šural.