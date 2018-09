Z Anglie do Liberce. Na hostování přichází Rolando Aarons z Newcastlu

„Absolvoval jsem schůzku s manažerem, který kromě dalších hráčů zastupuje i Aaronse. Probírali jsme možnosti budoucí spolupráce, zejména co se týče možného uplatnění talentovaných mladých hráčů a nakonec z toho trochu překvapivě vzešla možnost hostování Aaronse v Liberci,“ líčil sportovní ředitel Zdeněk Koukal pro klubový web.

Dvaadvacetiletý levák Rolando Aarons umí hrát na obou křídlech, bližší je mu to levé. Narodil se v jamajském Kingstonu, vychovával ho anglický Bristol, kde však v roce 2012 skončil. O té chvíle patří Newcastlu United, klubu, v němž aktuálně působí brankář Martin Dúbravka, jenž rok chytal i za Slovan.

„S angažováním Rolanda nám pomohl. Sdělil nám na něho pozitivní reference a zároveň mu poskytl základní informace o našem klubu a městě,“ prozradil trenér Zsolt Hornyák.

Aarons prošel mládeží Newcastlu a v létě 2014 se prosadil do áčka, v jehož dresu dosud nastoupil do osmnácti ligových zápasů. Vstřelil dva góly, na dva přihrál. V jarní části uplynulého ročníku hostoval v italském Hellasu Verona.

„Samozřejmě jsme se snažili zjistit si o Aaronsovi maximum informací a podle toho, co jsme zjistili, může být kvalitním posílením pro naši ofenzivu, je to rychlý křídelní hráč a typologicky by měl sedět do našeho způsobu hry,“ řekl Hornyák.

Na reprezentační úrovni může Aarons nastoupit za rodnou Jamajku, která o něj má silný zájem, i za Anglii. V dresu anglické dvacítky dal v pěti utkáních dvě branky.