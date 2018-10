Plzeň musí po Realu přepnout. Sparta hraje ve Zlíně, Slavia v pondělí

Fotbal se ve 13. kole ponese ve znamení 100. výročí od založení republiky, které si Česko připomíná v neděli 28. října.

Na všech utkáních se odehraje jednotný předzápasový ceremoniál, který se ponese v duchu národních barev a symbolů. Rohové praporky budou mít podobu státních vlajek, členové realizačních týmů ponesou na hrudi stužku s trikolorou a před každým utkáním se bude hrát státní hymna.

Poprvé v pátek v Teplicích, kam přijede Baník Ostrava. A pokud zvítězí, nejméně do soboty může poskočit na třetí místo před Spartu.



Mladá Boleslav - Bohemians sobota 15.00, rozhodčí Franěk Předpokládané sestavy

M. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Keresteš - Takács, Mareš - Ladra, Přikryl, Konaté - Komličenko. Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, Bederka, Bartek - Záviška - Hilál.

Nevyzpytatelní domácí proti týmu, který v aktuální sezoně vyhrál víc venkovních duelů než za celou minulou sezonu. V zápasech Mladé Boleslavi v aktuálním ročníku padlo už 54 branek, ve stejném počtu duelů Bohemians jich bylo jen 27.

„Dali sice hodně gólů, ale nejsou stoprocentní vzadu,“ všiml si kouč Bohemians Martin Hašek. „V kádru mají nejlepšího útočníka Komličenka. On sice není tak viditelný ve hře, ale týmu to vrací v šestnáctce soupeře. Dokáže si najít správný prostor, zvolit správné řešení, umí být efektivní,“ dodal.

Domácí kouč Jozef Weber povede Mladou Boleslav proti svému bývalému týmu, v Bohemians dva roky působil. Naposledy Mladá Boleslav dostala 1:4 na Spartě.

„V porovnání s vysokou porážkou na Spartě musíme doma přidat na důrazu a pohybu, zpřesnit kombinaci a zvýšit úsilí v touze po úspěchu,“ řekl trenér.



Opava - Příbram sobota 15.00, rozhodčí Julínek Předpokládané sestavy

Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Helebrand - Hrabina, Zavadil, Jursa, Zapalač - Kuzmanovič - Puškáč, Smola. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Průcha, Květ - Hlúpik, Mingazov, Rezek - Fantiš.

Poprvé v lize na vlastním stadionu. Když na něm Opava poprvé po rekonstrukci v aktuální sezoně nastoupila, na pohár proti Jihlavě (1:0) dorazil přes pět tisíc fanoušků.

Vysoká návštěva a výborná kulisa se čeká i nyní: v souboji letošních nováčků.

„Těším se. Nepochybuji, že nám lidi přijdou pomoct a jsem přesvědčen, že v domácím prostředí a před našimi fanoušky půjdou naše výkony nahoru,“ řekl Ivan Kopecký, trenér Opavy.

Když se oba týmy utkaly naposledy v květnu, byla to velká sláva. Opava hrála první zápas poté, co si zajistila postup do nejvyšší soutěže. A remíza 1:1 dala jistotu posunu o patro výš i Příbrami.

Ta se vzpamatovává z posledního ligového kola, v němž prohrála 0:6 s Jabloncem. „Byly tam věci, které se nám opakují. Ale nesmíme z toho ani dělat tragédii. Místo volna jsem hráčům naordinoval trénink, abychom to probrali,“ vysvětlil kouč Josef Csaplár.

Karviná - Sigma Olomouc sobota 15.00, rozhodčí Berka Předpokládané sestavy

Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Smrž, Budínský - Ba Loua, Lingr, Tusjak - Guba. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Kotouč, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Nešpor.

Důležité utkání dvou týmů z dolní poloviny tabulky. Karviná má o bod víc než Olomouc, která je na čtrnáctém místě a na hřištích soupeřů zvítězila pouze jednou v sezoně.

„Ale po posledních dvou domácí zápasech, ve kterých jsme získali čtyři body proti týmům z popředí tabulky, bychom rádi pokračovali ve sbírání bodů i proti týmům, které jsou v tabulce kolem nás,“ naznačil olomoucký Václav Jílek.

Karviná před týdnem sahala po vítězství v Ostravě, ale odjela s remízou 1:1.

„Budeme chtít hrát aktivně jako na Baníku,“ slíbil trenér Karviné Roman Nádvorník.

Fastav Zlín - Sparta sobota 17.00, rozhodčí Proske Předpokládané sestavy

Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Železník. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Costa, Čivič - Stanciu, Frýdek, Kanga, Vatajelu - Šural, Tetteh.

Sparta čeká na venkovní ligové vítězství od polovině září, kdy po boji uspěla v Ostravě. Pak prohrála v Plzni i v Olomouci. Ve Zlíně uspěla naposledy v roce 2016, kdy po gólech Brabce a Šurala zvítězila 2:1.

„O to to pro nás bude těžší, protože rozhodně nebudou chtít prohrát potřetí,“ tuší zlínský trenér Michal Bílek, sám bývalý sparťan.

„Bude to pro mě určitě speciální zápas, Sparta je favoritem, ale my chceme doma bodovat,“ potvrdil Bílek.

Zlín je v tabulce na šestém místě, po výborném vstupu do sezony v posledních čtyřech zápasech nevyhrál.



„Pod Michalem Bílkem ovšem předvádí výborné výkony. Praktikují systém 3-5-2, mají hodně vysokých hráčů a hrají to, co by mužstvo s takovými typy hráčů hrát mělo, v domácím prostředí jsou hodně nepříjemní,“ poznamenal Zdeněk Ščasný.



Tři z jeho svěřenců jsou v karetním ohrožení před derby se Slavií, které se hraje za týden. Jde o Tetteha, Costu a Kangu.

Viktoria Plzeň - Slovácko neděle 15.00, rozhodčí Marek Předpokládané sestavy

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Hubník, Limberský - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Petržela - Krmenčík. Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Daníček - Navrátil, Havlík, Sadílek, Kalabiška - Kuchta.

Po statečném výkonu na Realu Madrid (1:2) v Lize mistrů musejí fotbalisté Viktorie Plzeň přepnout zpátky na ligu. Na domácím hřišti vyzvou Slovácko, poslední tým tabulky.

„Ligu mistrů jsme si užili, ale teď už zase musíme myslet jen na to, že chceme doma nad Slováckem vyhrát. Soupeř hraje o hodně, nicméně my chceme tři body,“ tvrdí záložník Milan Petržela.

Momentky z utkání fotbalové Ligy mistrů, v němž Viktoria Plzeň prohrála na staidonu Realu Madrid 1:2.

Slovácko má nového trenéra Petra Vlachovského, kterému se nepovedla premiéra. Porážka 0:2 od Teplic znamenala pád na dno tabulky. Klub z Uherského Hradiště prohrál sedmkrát v řadě.



„Ta série je už opravdu dlouhá. Některé věci jsme teď změnili a postupně pracujeme na jejich dopilování. O body se musíme porvat, přidat nějakou kvalitu a proměnit šance,“ říká záložník Lukáš Sadílek.

Jablonec - Slovan Liberec neděle 17.00, rozhodčí Jílek Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Chramosta. Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Aarons - Oršula.

Severočeské derby, v němž zpravidla vítězí domácí týmy. Hosté v ligovém duelu uspěli naposledy v roce 2014 v Liberci.

„Program máme nabitý, hráčům jsem říkal, že s tím musí počítat. Zápasů se nám tam teď nashromáždí víc. Možná bude souboj s Libercem ještě těžší na psychiku hráčů než Evropská liga s Astanou (1:1). Derby bude mít určitě náboj a přijde dost lidí,“ těší se kouč Petr Rada.

Liberec před týdnem podlehl Slavii 0:1 a téměř celé utkání odehrál bez vyloučeného Mikuly.

Vedení Liberce vzneslo oficiální protest proti výkonu rozhodčím, ale trest dostal jen trenér Zsolt Hornyák. Za kritiku sudích nesmí dvakrát na lavičku a dostal pokutu 20 tisíc korun.

V minulé sezoně Jablonec doma rivala porazil 2:0, v Liberci naopak prohrál 1:4.

Slavia - Dukla pondělí 18.00, rozhodčí Zelinka Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Frydrych, Kúdela, Zelený - T. Souček - Stoch, Traoré, Baluta, Zmrhal - Mešanovič. Dukla: Rada - Bezpalec, Ďurica, Ostojič - Miloševič, Doumbia, Tetour, D. Souček, Brandner - Djuranovič, Schranz.



Na rozdíl od Jablonce mají slávisté po zápase Evropské ligy o jeden volný den víc. I proto, že se teprve v pátek odpoledne vrátili z Kodaně, kde zvítězili 1:0.

V karetním ohrožení před derby proti Spartě jsou záložníci Hušbauer a Traoré.

Dukla se před týdnem odrazila z posledního místa tabulky - v posledních dvou zápasech uspěla v Karviné (2:0) i proti Opavě (1:0).