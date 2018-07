Liberecký trenér Hornyák šel slavit s hráči, pak ho vykázali na tribunu

Závěr utkání prvního kola ligy, které Slovan vyhrál 1:0, už pak Hornyák musel sledovat z ochozu stadionu. Kvůli vstupu na hřiště ho rozhodčí vykázal na tribunu. „Nebyl jsem si vědom, že jsem vběhl do hřiště. Bylo to v emocích, ale omlouvám se, jestli jsem tím někoho urazil a něco porušil,“ kál se slovenský kouč, který převzal Liberec v létě a vstup do ligové soutěže pro něj byl nesmírně důležitý.

S výjimkou úvodů obou poločasů Liberec do úporně bránícího soupeře nemilosrdně bušil a zasypával ho záplavou střel. Gólově se však prosadit dlouho nemohl. V prvním poločase vychytal tutovku Malinského brankář Berkovec, který kryl i nebezpečnou střelu Mashikeho.

Po obrátce zlikvidoval gólman Karviné i ránu velice aktivního Ševčíka a zápas spěl do finiše. Liberecký tlak už v horkém počasí působil trochu křečovitě, ale srdnatý tým nakonec přece jen slavil. V 82. minutě kouč Hornyák podnikl třetí střídání a ještě víc posílil útok – místo obránce Mikuly poslal na hřiště nejlepšího střelce loňského druholigového ročníku Jana Pázlera. A posila z Hradce se mu rychle odvděčila. Po necelých třech minutách na hřišti si Pázler naskočil na centr Ševčíka z trestného kopu a hlavou lízl balon přesně k tyči. Berkovec byl tentokrát bez šance.

A pak následoval nevídaný sprint kouče Hornyáka za slavícími hráči. „Dal jsem si za cíl předběhnout Potočného, což se mi podařilo,“ vtipkoval Hornyák. „Ale vážně. Děkuju hráčům za to, co předvedli. Hráli kombinačně a trpělivě celý zápas. Nabádali jsme je, že se může rozhodnout až v poslední minutě.“

Během utkání Liberec představil hned pět letních nováčků. V základní sestavě nastoupila dvojice posil z Budějovic: záložník Pešek a útočník Mashike. Ve druhém poločase postupně přišli na hřiště i střídající Nešický, Koscelník a hrdina dne Pázler.

„Vytváří se tu silný kolektiv, který táhne za jeden provaz. Co se týče taktiky, rychlosti a filozofie to ještě není úplně to, co si představujeme, ale jsme na dobré cestě. Mužstvo ukázalo charakter,“ řekl Zsolt Hornyák. Dvojnásobnou radost měl z úvodní výhry nad Karvinou liberecký kapitán Radim Breite, kterému se v den zápasu narodila dcera. „Byl to pro něj těžký zápas, vítězství patří jeho rodině,“ uvedl trenér Liberce.

Brankář Karviné Martin Berkovec, který svůj tým celý zápas držel nad vodou, byl z prohry „last minute“ hodně rozmrzelý. „Je to ostuda. Kdybychom dostali nějaký pěkný gól, tak nic neřeknu. Ale ze standardky, ze které jsme přitom chtěli udeřit my? To bolí.“

První krůček se Liberci po vlně letních změn tedy povedl. Ve druhém kole ho však čeká mnohem těžší prověrka: představí se na hřišti mistrovské Plzně.