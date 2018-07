První dotyk s míčem a gól. Liberecký žolík Pázler rozhodl proti Karviné

Pázler přitom nebyl v základní liberecké sestavě. Trenér Hornyák po něm sáhl až v 82. minutě, kdy ho poslal na hřiště místo obránce Mikuly. A měl šťastnou ruku: po chvíli pobytu na hřišti si Jan Pázler naskočil na přesný centr Ševčíka a usměrnil balon hlavou k tyčce. „Líp jsem si to nemohl naplánovat: první dotyk s balonem a gól. Jsem za to strašně rád,“ zářil hrdina zápasu. „Trenér mi říkal, ať dám gól, a naštěstí se to splnilo.“

Sedmadvacetiletý hráč sice pod Ještěd zamířil z druhé ligy, ale na kontě už má s přestávkami pět sezon a osm desítek startů v nejvyšší soutěži. Zahrál si ji za Slavii, Jablonec, Duklu i Hradec. Do základní sestavy se však nikdy na delší dobu neprosadil. „Doufám, že v Liberci budu hrát víc, než jsem dřív v první lize hrával, a týmu pomůžu,“ říká hráč s číslem 8.

Hned v prvním kole ve svém novém působišti ukázal, že góly dávat umí. Chvíli po vítězné trefě proti Karviné mu kromě spoluhráčů skočil na záda i trenér Zsolt Hornyák, který přiběhl z lavičky. „Ani mě to nepřekvapilo, trenér emoce projevuje,“ usmál se Pázler. „Poslal mě do hry pět minut před koncem, a tak měl radost.“

Skoro celý zápas z lavičky sledoval, jak jeho parťáci Karvinou tlačí, ale ne a ne se prosadit. „Hosté byli dost zalezlí a těžko jsme se tam dostávali, chyběla nám finální přihrávka. Hrálo se na jednu bránu, Karvinou jsme k ničemu nepustili a byla jen otázka času, kdy dáme gól,“ řekl Jan Pázler. „Před zápasem jsme si říkali, že může rozhodnout i standardní situace, a to se nakonec potvrdilo.“

Velký podíl na své gólové hlavičce připsal střelec záložníku Petrovi Ševčíkovi, který zahrával trestný kop. „Byl jsem před brankou celkem sám, ale od Šévy to byl krásný balon, přesně mi ho posadil na hlavu,“ pochvaloval si útočník, který se do ligy vrátil po roční pauze a doufá, že se tam tentokrát usadí na dlouhou dobu.