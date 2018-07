Laštůvka před startem ligy: Minulý půl rok už nechci zažít

„Bylo to hodně vyčerpávající. Hlavně psychicky.“

Dá se říct, že jarní vypjaté zápasy mužstvo posílily?

Ano, protože to s námi vůbec nevypadalo dobře, ale mužstvo ukázalo, že má charakter. A impulzem pro nás bylo, že přišel nový trenér. Hodně nám pomohli fanoušci, takže věřím, že opět bude plno. Ten minulý půl rok už nechci zažít.

Poučili jste se z něj?

Doufám. Nesmíme dopředu kalkulovat s nějakými body. To možná byla naše největší chyba v zimní přestávce. To všichni předpokládali, že porazíme Slovácko, Duklu a nastartujeme se. Ale bylo to naopak. Nemá cenu počítat dopředu.

Jak se mužstvo změnilo?

Na jaře bylo věkově starší. Teď přišli mladí odchovanci, kteří znají zdejší prostředí, což kolektivu pomůže. Nesmíme dopustit, co bylo na jaře.

Do obrany přibyl Stronati a defenzivní záložník bude jiný. Nebude to problém?

Nevím, jakou sestavu trenér nakonec postaví, ale my musíme hrát tak, abychom nedostávali góly. Když to budeme vzadu držet, tak věřím, že Bary nebo někdo další nějaký gól dá. Ale ty změny nejsou žádný problém.

Jak je vůbec pro brankáře důležitý post defenzivního záložníka?

Jestli tam máte takového toho čističe, který je možná i takový pátý obránce, tak je to pro mužstvo lepší, protože dva ofenzivní záložníci se mohou více soustředit na útok. V dnešní době to je důležitý post.

Po odchodu Hlinky se tam vysunul stoper Šindelář. Zvládá to?

Určitě. Ukazoval i v obraně, že je lídr, mluví na hřišti a takových hráčů je málo. Věřím však v každého hráče, kterého máme v mužstvu.

V minulé sezoně jste vychytal ve Slavii a pak v Baníku šestnáct nul. Láká vás ten počet překonat?

Takové číslo je hezké, ale osobní statistiky pro mě nejsou důležité. Budu rád, když budeme vyhrávat třeba 2:1, nebo 3:2. Hlavně nechci, abychom se strachovali o záchranu.

Jaký bude Jablonec soupeř na úvod ligy?

Nic lehkého. Všichni víme, jak úspěšnou měl minulou sezonu. Mají dobrý kádr, dobrého trenéra, který dal jejich hře řád. Ale v minulé sezoně jsme se přesvědčili, že můžeme hrát s kýmkoliv, ale musíme všichni hrát na sto procent, nechat na hřišti všechno. Do utkání jdeme s pokorou.

Co říkáte novému modelu soutěže, že se liga po třiceti kolech rozdělí do tří skupin?

Sehrajeme více zápasů než normálně, ale až čas ukáže, jaký ten systém bude, jestli náš fotbal někam posune. Vše je třeba otestovat podobně, jako je tomu s videorozhodčím.