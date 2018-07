Náš mančaft by měl mít velkou sílu, doufá jablonecký trenér Rada

„Hráči nastavili na jaře nějakou laťku, ale nemůžeme si říkat, že jsme zvládli jeden rok a příští rok to nějak proplujeme. Bude to pro nás celkově trochu těžší, protože Jablonec už nebude brán, že přijede někam bránit a konkurenti se na nás budou dívat už jinak. Ale myslím, že tenhle mančaft by měl mít velkou sílu, a věřím, že to hned od začátku sezony ukáže,“ naznačil Petr Rada, jablonecký trenér.

Zpravodajství z úvodního kola Fortuna ligy

Baník by rád pokračoval ve výkonech ze závěru minulé sezony, v níž se na poslední chvíli zachránil. Doma šestkrát za sebou bodoval, ale teď bude hostit soupeře, nad kterým naposledy zvítězil v březnu 2010. Od té doby Jablonec už čtrnáctkrát neporazil...

„Jablonci se před lety začalo říkat Galácticos, přitom až letos to mužstvo dosáhlo odpovídajících výsledků. Mužstvo, vztahy, herní styl, to všechno prošlo vývojem, až si to nakonec sedlo. Prakticky poslední šanci, kterou měli, aby se ukázali, využili a udělali výborné umístění,“ řekl pro ČTK Bohumil Páník, kouč Ostravy. „Tým Jablonce je konsolidovaný, hraje dlouho spolu a má svůj herní styl. Neblázní, dokáže vyčkávat a pak umí uplatnit kvalitu. Ale my se nesmíme dívat, kdo přijede, jdeme do boje a porveme se o body.“

Jednou z klíčových opor Jablonce byl v posledních čtyřech letech stoper Luděk Pernica. Lídr týmu na hřišti i v kabině však v létě odešel do Plzně a Slavia navíc zlákala stabilního levého beka Zeleného. Prvním testem nové jablonecké defenzivy bez těchto dvou důležitých mužů tak bude dnešní souboj v Ostravě.

„Ztráta to pro nás určitě je velká, protože hlavně Perňa to zezadu všechno dirigoval a byl velkou jistotou. Ale doplnění obrany díky příchodům stoperů Hovorky a Břečky se povedlo, takže věřím, že nám to bude vzadu zase klapat jako na jaře,“ uvedl jablonecký stoper David Lischka, který šel na jaře po boku Pernici výkonnostně výrazně nahoru a úvodní duel Fortuna ligy pro něho bude pikantní, protože je ostravským odchovancem.