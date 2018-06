Žlutá lavina. Nejvyšší fotbalová soutěž nese název Fortuna liga

Když v říjnu 2016 tehdejší předseda asociace Miroslav Pelta podepsal kontrakt se sázkovou kanceláří Fortuna, byl to největší sponzorský kontrakt v historii českého fotbalu. „Bude to žlutá lavina,“ předpovídal Pelta.

Logo Fortuna ligy FORTUNA:LIGA Dvojtečka v logu české nejvyšší soutěže odkazuje na výsledky, které jsou pro sázkovou společnost jako hlavního partnera to nejdůležitější. Při tvorbě vycházelo studio Intoit z jednoduchosti, brandingu Fortuny a z požadavku na silný a univerzální symbol, z něhož půjde vytvořit hravá televizní grafika. „Chtěli jsme změnit vnímání českého fotbalu, což je velká výzva, ale rádi jsme ji přijali. Dosavadní loga ligy byla prokreslená a vizuálně komplikovaná. Málokdo z nás by je dokázal nakreslit. A hledali jsme nový prvek, který asociuje fotbal a nikdo ho nepoužívá v grafice. Nápad vychází z výsledkové tabule,“ vysvětlil kreativní ředitel studia Pavel Šmejkal. Stejné logo se bude používat i pro druhou nejvyšší soutěž, jen v jiném barevném provedení; pozadí bude avokádově zelené.



Fortuna se stala partnerem reprezentace, domácího poháru, Superpoháru, druhé ligy a nižších soutěží. Od letoška jí „patří“ i nejvyšší soutěž.

„Minimálně do roku 2022 přichází stabilita do českého profesionálního fotbalu. Kluby i Ligová fotbalová asociace vědí, s jakými financemi mohou počítat,“ prohlásil David Vaněk, generální ředitel Fortuny.

„Chceme přispět k pozvednutí českého profesionálního i výkonnostního fotbalu, v dlouhodobém hledisku se nám to vyplatí. Dokážeme se vžít do role fanoušků, naším cílem je pozvednout úroveň fotbalu především pro ně. Chceme jim nabídnout kvalitní produkt, který si budou ochotni koupit. Fotbal jsou také emoce a zábava. Fortuna plus fotbal plus fanoušci rovná se zábava,“ zdůraznil Vaněk.

Ekonomické podrobnosti kontraktu zástupci Fortuny ani ligy nezveřejnili, podle spekulací by mělo jít o částku až 60 milionů korun ročně. Vyjednávalo se i s výhledem na nový systém ligy, který přinese víc zápasů.

„Už když jsme smlouvu podepisovali, tak jsme věděli, že bude více zápasů, a to byl jeden z důležitých argumentů pro jednání,“ řekl předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.

Když však na podzim 2016 společnost do fotbalu vstoupila, mluvilo se v horizontu šesti let o stovkách milionů korun.

„Pro nás je to závazek, abychom potvrdili, že partnerství je výhodné pro obě strany,“ poznamenal Svoboda.

Logo soutěže bude jednoduché, na žlutém podkladu černý nápis. „Nové logo je tak jednoduché, až je šokující. Klíčový je ten příběh za tou dvojtečkou,“ poznamenal ředitel Fortuny.

„Chceme moderní, unikátní, srozumitelnou identitu, logo s příběhem a zároveň srozumitelné v Evropě i celosvětovém měřítku. A aby logo zvládl namalovat žák první třídy.“

Český fotbal prožívá „horký“ týden. V pondělí zveřejnil, že práva na ligu zakoupila do roku 2022 soukromá společnost O2 TV. Ta slíbila, že z každého kola odvysílá čtyři zápasy v nejlepší televizní kvalitě a zbývající čtyři v tzv. streaming kvalitě na menší počet kamer.

Další den byl představen nový titulární partner, ve středu bude soutěž rozlosována.