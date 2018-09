Sedm s nulou, smutný rekord Dukly: Situace je kritická, ale zlomíme to

Nejvyšší soutěž přitom pro Duklu začala docela slibně, v prvním kole trápila mistra. Až do devětašedesáté minuty vedla, pak ale třikrát inkasovala. Od té doby se veze s bídou.

„Tak od čtvrtého kola je jasné, že v téhle sezoně bude maximum záchrana. My pro to musíme udělat všechno,“ burcuje Hanousek. „Když sedmkrát prohrajeme, nemůžeme myslet výš. Věřím, že tým chce pracovat, kluci dřou jako koně. Zlomí se to, věřím tomu,“ doplnil ho trenér Pavel Drsek.

„A v záchranu věřím na sto procent.“

Nadějí Dukly je nový herní systém ligy, po třicátém kole se bude hrát ještě pět zápasů ve skupině o záchranu, přičemž body ze základní části zůstávají. Po odehrání nadstavby má jedenáctý až třináctý celek klid, čtrnáctý tým čeká baráž se třetím týmem druhé ligy, patnáctý s druhým - obojí na dva zápasy doma a venku.

Jen šestnáctý sestupuje přímo. „Takhle daleko nekoukáme,“ prohlásil Drsek, zatímco Hanousek nadstavbu kvituje. „Dává to samozřejmě šanci týmům, které hrají o záchranu, aby s tou špatnou situací něco udělali.“

Dukla v součtu s minulým ročníkem nevyhrála už desetkrát v řadě. Ke smutnému rekordu navíc patřívá smutný konec - týmy, které v minulosti na začátku ligy tak dlouho tápaly, většinou sestoupily.

Jistě, Dukla je prvním, kdo nebodoval ani v sedmém kole, historie pamatuje čtyři případy s nulou o jeden zápas dříve.

Udrželo se jediné mužstvo - Hradec Králové skončil v sezoně 1993/1994 třináctý. V témže ročníku měla nulu po šestém kole i Dukla, která tehdy spadla do druhé ligy. Stejný osud potkal o čtyři roky později Lázně Bohdaneč a před dvěma lety Příbram.

„Musíme se semknout jako Dukla, jako celá organizace a ligu zachránit,“ říká Hanousek. „Pár z nás ví, jak je těžké postoupit z druhé ligy do první. Budeme dělat vše pro to, abychom tohle nemuseli podstupovat,“ dodal.

Jestli se pražský klub ze zoufalství vymaní, napoví po reprezentační přestávce další ligový duel s Libercem.

A ještě před ním třeba pohár v Písku a příprava s německým Norimberkem.