Hráče jsem v závěru litoval, dohrávali jsme na morál, řekl Trpišovský

Když se slávisté v polovině srpna vraceli z Kyjeva po vyřazení z Ligy mistrů, podlehli o čtyři dny později doma Jablonci.

Od té chvíle jsou však bezchybní.

Vítěznou sérii natáhli po vršovickém derby s Bohemians na pět zápasů, znovu neinkasovali, dokázali udržet těsné vedení navzdory rostoucí převaze běhavého soupeře a úbytku sil.

„Někteří naši hráči dohrávali absolutně na morál, od 70. minuty jsem je někdy po ztrátách balonu až litoval. Strašně náročné utkání,“ uvedl Trpišovský.

Čím to, že se Bohemians dostali po změně stran tolik do hry?

Poznamenaly to dvě věci. Strašně moc slibných věcí jsme nedotáhli, většinou jsme volili špatná řešení. Pak se hrálo se nahoru dolů a v tom měla Bohemka navrch. Měla čerstvé hráče a v ofenzívě čtyři extrémně rychlé fotbalisty. Navíc nám někteří hráči nezahráli úplně přesně vepředu a proto z toho bylo drama až do konce.

Přitom kolem pětatřicáté minuty jste soupeře skoro nepustili k balonu.

My jsme prvních dvacet, pětadvacet minut odehráli trochu vlažněji, Bohemka byla všude včas a měla lepší pohyb. Zbytek poločasu jsme ale odehráli velmi dobře, v té pasáži jsme měli drtivý tlak. Byli jsme najednou přesní, v dobrém pohybu a rezultoval z toho gól Zmrhala.

To už na hřišti nebyl Stanislav Tecl, kterého kvůli zranění kolena odnášeli na nosítkách. Jak to s ním vypadá?

Pojede na magnetickou rezonanci, koleno se mu podvrklo. Je těžké něco předvídat. Doufáme, že to dopadne co nejlíp. Hlavně pro něj, je ve skvělé formě.

Místo něj naskočil dvacetiletý Jan Matoušek. Jak jste s ním byl spokojený?

V rámci možností to odpracoval skvěle, potvrdil skvělý výběr místa. Pro něj bylo utkání těžší v tom, že na hrotu tolik nehrál a bohužel na začátku zkazil nějaký věci, takže byl trochu víc pod tlakem. Je vidět extrémní rychlost, náběhovost, hodně obranu soupeře rozbíhá a těžko se chytá. Potřebujeme ale, aby se co nejdřív uklidnil, aby situace řešil s chladnější hlavou. Dřímá v něm velký potenciál.

Může příště nastoupit v základu?

Myslím, že ano, protože hrajeme ve středu s Ústím a stejně to bylo v plánu.

V první půli si nepříjemně pochroumal koleno i Vladimír Coufal. Už proti Bordeaux hrál přes bolest, jak je na tom on?

Asi osm lidí mi o poločase říkalo, ať ho sundáme, že ho bolí koleno. Měl s ním trošku problém, měl to zatuhlé, ale střídání jsme si nemohli dovolit, jedno už jsme vyplýtvali a další jsme kvůli ostatním hráčům šetřili spíš na konec. Nevím, kde Coufal tu energii bere, protože jde ještě v 90. minutě do náběhu a pak 50 metrů ve sprintu zpátky. Jsem rád, že tyhle parametry potvrzuje a snad mu to vydrží.

Slavia má nabitý program, neděsí vás to trochu vzhledem k momentální marodce?

Malinko nám docházejí hráči. Ve středu v poháru se nabízelo hráče protočit, na druhou stranu je to pro nás důležitá soutěž, v které není možnost reparátu. A zas tolik na výběr mít nebudeme. Budeme to muset nějak nakombinovat, příležitost dostanou nějací hráči, kteří jsou na ni nadržení. A asi sáhneme po nějakých klucích z juniorky nebo mládeže.