Jemelka trefil Olomouci úlevu. Trenéra Jílka tady chceme, potvrdil

V kabině jste si pořádně nahlas užili vítězný pokřik. Vyhráli jste po dvou měsících. Úleva?

Je to velká úleva i radost. Konečně nám to tam spadlo. Nedostali jsme gól, což se nám už hodně dlouho nepodařilo. Musíme takhle pokračovat dál. Hrát jako tým a když se nám nebude dařit herně, zkrátka to nějak ukopat.

Velmi důležitá výhra, že?

Určitě, pro sebevědomí i psychiku.

I pro trenéra Jílka. Hráli jste také za něj?

Určitě za trenéra i fanoušky. Chceme je zase dostat na stadion a naladit se na vítěznou vlnu. Máme na to. A trenéra tady chceme, nechceme žádné změny.

Co vás dovedlo k prvnímu čistému kontu v sezoně a teprve druhému vítězství?

Jednoznačně nasazení všech hráčů do obrany. Makali jsme jeden za druhého, skluzovali jsme, hráli jsme naplno, souboje jsme neprohrávali, nepropadávalo nám to tam. Byli jsme tam, kde jsme měli být. Od toho to pramení. Chtěli jsme zápas odedřít. I když to není teď úplně naše hra.

Říkali jste si, že teď jsou body důležitější než fotbalová krása?

Tak úplně ne. Chtěli bychom hrát svoji hru, ale na hřišti to pak vypadá, že je to křeč. Sebevědomí tam není. Nechceme ustupovat od naší hry, ale když to nejde herně, tak se musíme přizpůsobit i hře soupeře a prostě makat, odbojovat to. Nic víc v tom není.

Na začátku jste kazili přihrávky, ale po gólu jste ožili.

Vlilo nám to trošku sebevědomí, začali jsme hrát, zatlačili jsme je a měli jsme víc sebedůvěry. Pak to šlo.

Ale druhá půlka už zase byla nejistá. Holenda mohl vyrovnat. Nervozity v závěru jste nezbavili.

Určitě ne, ale ukopali jsme to. Úplnou tutovku tam snad neměli. Prostě nám to nyní herně nejde, ale konečně jsme vyhráli.

Závěr jste dohrávali na tři stopery s Romanem Polomem. Nebylo to pro vás nezvyklé?

Ne, ne, takhle to zkoušíme i na tréninku. Když to vyjde takhle a vedeme 1:0, tak to chceme zavřít. Roman je silný v osobních soubojích, pomohl nám.

Potřebujete body potvrdit i venku, abyste se odpíchli v tabulce výš, že?

Jo, myslím si, že teď budeme mít v týdnu větší klid a v Liberci zase zkusíme naši hru od začátku. Snad nebude nervozita. Musíme se od tohoto odpíchnout.