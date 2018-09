Liga se vrací. Zlín může jít díky předehrávce na Bohemians do čela

Zlín vstoupil do sezony skvěle, pod vedením nového kouče Michala Bílka prohrál jen na hřišti mistrovské Plzně. V posledních třech zápasech zvítězil s celkovým skóre 8:0 (Příbram porazil 3:0, Slovácko 4:0, Teplice 1:0).

Bohemians Praha 1905 - Fastav Zlín pátek 18.00, sudí Proske, vysílá ČT Sport Předpokládané sestavy, Bohemians: Valeš - M. Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Reiter, F. Hašek, M. Hašek ml., Bartek - Nečas, Hilál.

Zlín: S. Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Hronek, Jiráček, Bartošák - Beauguel, Poznar.

„Zatím to vypadá, že za nejlepšími nezaostáváme. Ovšem skutečná síla týmu se ukáže, až nám to nepůjde podle našich představ. Nemůžeme si dovolit nic podcenit,“ prohlásil Bílek, jenž během reprezentační pauzy přišel o velkou oporu - Ibrahim Traoré odešel do Slavie.

„Musíme se vyrovnat s jeho odchodem. Tvořil hru, byl nesmírně pracovitý a platný pro tým,“ uvedl zlínský kouč, který v týmu přivítal záložníky Lukáše Holíka a Josipa Baliče.

„Čeká nás velice těžký zápas, který prověří naše kvality. Fotbalisté Bohemians jsou v herní pohodě, dokázali v minulém kole obdivuhodný vítězný obrat v Olomouci,“ upozornil Bílek.

Onen obdivuhodný obrat byl z 0:2 na 3:2, navíc během patnácti minut druhé půle. Bohemians díky tomu bodovali potřetí za sebou a v pátek budou mít motivaci Zlín konečně porazit – naposledy se jim to povedlo před dlouhými 24 lety.

Celý program 8. kola PÁTEK:

Bohemians - Zlín (18.00) SOBOTA:

Příbram - Olomouc (17.00)

Plzeň - Opava (19.00) NEDĚLE:

Jablonec - Ml. Boleslav (15.00)

Teplice - Karviná (15.00)

Dukla - Liberec (15.00)

Slovácko - Slavia (18.00) PONDĚLÍ:

Baník Ostrava - Sparta (18.00)



Pro představu: tenkrát za Bohemians chytal Jaromír Blažek, v poli hrál bývalý reprezentační kouč Karel Jarolím... Jedinou branku dával domácí Roman Veselý a v dresu hostí nastoupili třeba Pavel Hoftych nebo Miroslav Holeňák.

Čtyři z posledních pěti vzájemných soubojů skončily remízou 1:1, Zlín pokaždé vedl, ale Bohemians vyrovnali.

„Bude to těžký zápas, protože Zlín vypadá jako politý živou vodou. Pomohl mu příchod trenéra Michala Bílka, který má chuť do práce,“ míní Martin Hašek, trenér Bohemians. „A také mu pomohla změna rozestavení. V útoku hrají systémem 3-5-2, v defenzivě 5-4-1. Tento systém jim sedí. Hlavně halfbekům Matejovovi s Bartošákem. Formu má celé mužstvo.“

Bohemians budou chybět dlouhodobě zranění Michal Švec, Dominik Mašek a Jan Vondra, naopak naplno připraveni jsou už Josef Jindřišek s Martinem Haškem mladším.

Přes menší potíže by měli být schopni hrát i Antonín Vaníček a Filip Hašek. Komplikací by pro domácí mohlo být, že ve formě hrající útočník Abdalláh Júsuf Hilál byl s bahrajnskou reprezentací a do tréninku se zapojil až den před zápasem.