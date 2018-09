Test před poháry. Plzeň i Jablonec hrají doma, Slavia na Slovácku

Tři celky už se chystají na evropské poháry. Plzeň na středeční zápas Ligy mistrů s CSKA Moskva, Slavia (čeká ji Bourdeaux) s Jabloncem (čeká ho Rennes) na Evropskou ligu o den později.

Nejdřív je ale čeká osmé ligové kolo, které je jako obvykle rozprostřené do čtyř dní. Odstartuje páteční předehrávkou Bohemians 1905 - Zlín, pokračuje dvěma utkáními v sobotu a čtyřmi v neděli. Pondělní dohrávka proti sobě svede Baník Ostrava a pražskou Spartu.

1. FK Příbram - SK Sigma Olomouc sobota 17.00, sudí Matějček Předpokládané sestavy, Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Květ, Kilián - Hlúpik, Rezek, Voltr - Slepička. Olomouc: Buchta - Sladký, Kotouč, Polom, Vepřek - Kalvach - Zahradníček, Houska, Plšek, Falta - Nešpor.

Příbram čeká na výhru tři kola, v reprezentační pauze navíc přišla o kometu Jana Matouška, který odešel do Slavie.

„Před pauzou jsme dostávali laciné až dětské góly, což ovlivnilo naše výkony. Vyhodnotili jsme si prvních sedm kol a reagovali na to na konci přestupního období několika příchody. Museli jsme se vypořádat i se situací kolem Matouška. Uvidíme, co to s námi udělá,“ uvedl příbramský kouč Josef Csaplár.

Olomouc v lize pětkrát za sebou prohrála a svého sobotního soupeře naposledy zdolala před pěti lety.

„Musíme se hodně rychle zmobilizovat, protože jsme v nepříjemné pozici, z níž se musíme dostat co nejrychleji pryč. Hráči se musí sami mobilizovat, vždyť to jsou ti samí, kteří tu v minulé sezoně něco uhráli,“ uvedl olomoucký trenér Václav Jílek, jehož tým je aktuálně předposlední.

Viktoria Plzeň - SFC Opava sobota 19.00, sudí Berka, vysílá O2TV Sport Předpokládané sestavy, Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hejda, Limberský - Hořava, Hrošovský - Petržela, Čermák, Zeman - Krmenčík. Opava: Šrom - Hrabina, Svozil, Simerský - Kuzmanovič, Jursa, Schaffartzik, Zavadil, Zapalač - Puškáč, Smola.

Plzeň bude hrát bez kapitána Hubníka, který pyká za vyloučení při debaklu se Slavií (0:4). Zřejmě nepůjde o jedinou změnu v sestavě, naznačuje trenér Pavel Vrba, kterého čeká 200. prvoligový zápas.

„Budeme startu pohárů přizpůsobovat tréninkový rytmus a prostor budou dostávat i ti hráči, kteří ho na začátku sezony tolik neměli,“ prohlásil. Viktoria nenechá hrát Joela Kayambu, kterého z Opavy koupila minulý týden a nechala ho ve slezském klubu do konce podzimu hostovat.

Opava až v minulém kole poprvé od návratu do nejvyšší soutěže zvítězila, Jablonec porazila 2:0. Po nečekaném odchodu trenéra Romana Skuhravého ji prvně povede Ivan Kopecký.

„Roman Skuhravý tady odvedl velký kus práce a vtiskl mužstvu nějakou tvář. Nechci bořit nějaké zaběhnuté principy. Zápas v Plzni je krásná výzva, nic lepšího nás nemohlo potkat. Jakýkoliv bodový zisk bych považoval za úspěch,“ uvedl Kopecký.

FK Jablonec - Mladá Boleslav neděle 15.00, sudí Julínek Předpokládané sestavy, Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust, Trávník, Považanec, Jovovič - Doležal. Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Takács, Keresteš - Hůlka, Mareš - Džafič, Ladra, Konaté - Komličenko.

Jablonec minule prohrál na půdě Opavy a přišel o sérii výher, která se zastavila na třech ligových zápasech.

„Myslím si, že i pro celkovou pohodu před evropským pohárem je důležité, abychom utkání zvládli. Soupeř je kvalitní a bude chtít určitě taky bodovat a nepojede sem s tím, že nám to dá lacino,“ předesílá jablonecký kouč Petr Rada.

Mladá Boleslav vyhrála jedinkrát z posledních čtyř kol a s 19 inkasovanými góly má spolu s Duklou nejhorší defenzívu.

„Jablonec je doma silný, budeme to tam mít hodně těžké. Věřím, že se na ně dobře nachystáme a nějaké body přivezeme. Strašně bych si přál, abychom jako tým udrželi nulu,“ uvedl pro klubovou televizi záložník Jaroslav Diviš, jenž na jaře působil v kádru soupeře.

FK Teplice - MFK Karviná neděle 15.00, sudí Ginzel Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Král, Jeřábek, Hošek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič, Hora, Kučera, Žitný - Vaněček. Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Budínský, Mertelj - Tusjak, Lingr, Letič - Wágner.

Teplice v lize pětkrát za sebou nevyhrály (dvě remízy, tři porážky), Karvinou nicméně v posledních dvou domácích utkáních zdolaly 1:0.

„Víme, že není slabých soupeřů, čekáme proto s Karvinou těžké utkání, teď dva zápasy v řadě vyhrála. Věříme, že to můžeme zvládnout,“ prohlásil teplický trenér Daniel Šmejkal. „V lize jsme měli problémy dopředu i dozadu. Během pauzy jsme pracovali na všech věcech a doufáme, že to bude v neděli vidět,“ dodal.

Karviná naopak v posledních dvou duelech zvítězila.

„Je to pro nás velkým psychickým povzbuzením. My jsme nehráli špatně ani v předešlých zápasech, ale tam jsme nedokázali proměňovat šance. Musíme ale nadále pracovat jako dosud a musíme být trpěliví. Do šancí se budeme dostávat i v dalších zápasech, o tom jsem přesvědčen. Věřím, že na ten zlepšený trend navážeme i v Teplicích,“ uvedl kouč Roman Nádvorník.

Dukla Praha - Slovan Liberec neděle 15.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy, Dukla: Rada - Souček, Raspopovič, Ďurica, Chlumecký - Bezpalec, Doumbia - Brandner, Hanousek, Djuranovič - Schranz. Liberec: Hladký - Mikula, Vukliševič, Karafiát, Kačaraba - Breite - Potočný, Oscar, Ševčík, Malinský - Mashike Sukisa.

Dukla poprvé nastoupí pod novým trenérem Romanem Skuhravým, který už v této sezoně proti Liberci vedl Opavu – a remizoval 1:1.

„Netroufám si říct, jestli je to výhoda, ale asi pro mě budou čitelnější než my pro ně. Získat body je důležité i z toho pohledu, že když chcete kluky k něčemu přesvědčit, podpora výsledku je hodně důležitá,“ uvedl kouč nejhoršího týmu ligy.

Liberec je pět kol po sobě neporažen, z toho ale čtyřikrát remizoval, což je v lize maximum. „Je hrozně zrádné, že má Dukla nula bodů. Každý už očekává, že se konečně odrazí ode dna a bude sbírat body. My uděláme vše pro to, aby to nebylo v našem zápase. Jedeme samozřejmě na Duklu vyhrát,“ prohlásil Miroslav Holeňák, asistent trenéra Slovanu.

1. FC Slovácko - Slavia Praha neděle 18.00, sudí Zelinka, vysílá O2TV Sport Předpokládané sestavy, Slovácko: Daněk - Juroška, Hofmann, Krejčí, Reinberk - Daníček - Navrátil, Sadílek, Havlík, Petr - Zajíc. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Tecl.

Slovácko v posledních šesti ligových zápasech se Slavií nevyhrálo (pět proher, jedna remíza), dalo v nich jediný gól a třináctkrát inkasovalo.

Trenér Michal Kordula smekl před fotbalisty soupeře: „Momentálně hrají asi nejlepší fotbal. Hrají sice na velké riziko, ale vysoká kvalita hráčů jim to umožňuje. Do soupeřovy šestnáctky dostávají hodně hráčů. Prostě hrají fotbal tak, jak by měl vypadat.“

Potvrzují to i statistiky, Slavia má s 18 góly nejlepší útok ligy a s třemi inkasovanými brankami spolu s Ostravou nejlepší obranu.

„Na jaře jsme se Slováckem ztratili body, které nám pak hodně chyběly, a nechceme připustit něco podobného. Očekávám, že hodně napoví první gól, protože po reprezentační pauze jsou na tom vždy týmy rozdílně. Zatímco nás bylo hodně pryč, Slovácko mělo pryč asi jen jednoho hráče. Je vždy složité hráče z reprezentačního rytmu přehodit do týmového. Chceme ale navázat na výkony před reprezentační pauzou,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Baník Ostrava - Sparta Praha pondělí 18.00, sudí Královec, vysílá O2TV Sport Předpokládané sestavy, Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Diop, O. Šašinka. Sparta: Nita - Chipciu, Radakovič, Kaya, Vatajelu - Vukadinovič, Stanciu, Frýdek, Plavšič - Šural, Tetteh.

Ostrava v posledním vzájemném duelu zvítězila 3:2, což jí výrazně pomohlo k záchraně.

„Je možné, že nějaké pasáže z něj hráčům ještě pustíme, aby si připomněli, že je v jejich možnostech zvítězit s takovým mužstvem,“ usmál se trenér Bohumil Páník, jehož mužstvo už se nyní pohybuje v jiných patrech tabulky.

Baník prohrál jediné z posledních dvanácti ligových utkání a je pátý, bod za třetí Spartou.

Ta jako jediná v ligové sezoně ještě neprohrála, má bilanci pět výher a dvě remízy.