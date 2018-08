Rozjetý Krmenčík vyhlíží Slavii: Bude to svátek fotbalu, snad i slast pro oči

Vedoucí gól Plzně dal Krmenčík hlavou a stejným způsobem ještě do přestávky vrátil vedení na stranu Viktorie. Po změně stran pak hattrick zkompletoval.

Cítil jste, že to bude váš zápas?

Takhle jsem na to nemyslel. Já jsem hlavně chtěl vyhrát. A myslím, že jsme to zvládli dobře a zaslouženě vyhráli 6:1.

Mohl jste ještě jednu branku přidat. Stoper Chaluš vám skočil do gólové střely. Mrzí to vůbec?

Ty vogo. Mrzí mě to hodně. Koukal jsem na to potom ještě na velkoplošné obrazovce. On šel do skluzu a já ho trefil levačkou přímo do nohy. Chytil mně jasný gól, i když asi neví jak. (úsměv)

Na konci první půle jste tam měl konflikt právě s Chalušem. Neměl jste obavu, že dostanete druhou žlutou kartu a budete vyloučen?

Neměl, nic to nebylo. Takové konflikty v zápase jsou, takový je fotbal. Takže já jsem se vůbec nebál.

Pomohlo vám dneska, že Boleslav chtěla hrát otevřený fotbal?

Oni byli asi namlsaní z minulého zápasu, kdy vyhráli doma 6:1. Chtěli si to rozdat na férovku, my jsme těžili z jejich chyb. Trenér nás dobře připravil, druhý poločas jsme předváděli fotbal, který chceme hrát.

V čem byla největší herní proměna z vaší strany?

Když si to vezmete, tak i minulý rok jsme se rozjížděli pomalu. V tomhle je to letos srovnatelné, ale myslím, že teď jsme ještě lepší mančaft.

Je to povzbudivé vítězství před zápasem na Slavii?

Já bych řekl, že jo. Na ten zápas těším, bude to svátek fotbalu. Větší zápas nemůžeme hrát. Doufám, že to bude slast pro oči…