Slávista Tecl: Výhra v Teplicích nás vrátí na cestu, na které jsme byli

Tecl se v lize trefil podruhé, na zadní tyči poslal do sítě skvostný Bořilův centr. Svůj gólový účet mohl navýšit, měl příležitosti na hattrick.

„Mohl jsem ho dát jenom v prvním poločase. První hlavičku mi vytáhl gólman, z rohu jsem pak hlavičkoval vedle. A po mém sólu mi míč vykopl na lajně obránce. Neviděl jsem, že dobíhá. Co na to říct, štve mě to hodně. Ale důležité je, že jsme vyhráli a ještě k tomu 3:0. To je taky slušné,“ prohlásil.

Čekal jste tak snadné vítězství?

Spíš jsem teď šťastný, že jsme to takhle zvládli. Opravdu jsme to po Jablonci potřebovali, minulý týden se nám nedařilo, nehráli jsme dobře. Přesně takový zápas jako v Teplicích nás vrátí na cestu, na které jsme byli. Takhle bychom se chtěli prezentovat pokaždé.

Hledali jste recept, jak na Teplice, ve sparťanské výhře 4:0 na Stínadlech?

Myslím, že ne. Spíš jsme hledali recept v tom, jak jsme tady poslední zápas vyhráli my.

Chybí vám plno marodů. Jak vás to ovlivňuje?

Je to těžké, ale je to šance pro další kluky, kteří s námi trénují. Každý jsme nějak začínali a nemyslím si, že by to byl až takový problém. Všichni budou dělat všechno, aby se co nejvíc hráčů uzdravilo. A když se to nepodaří, budeme to muset zase zvládnout takhle.

Na střídání se Škodou v útoku už jste si zvykl?

Od trenéra jsme to slyšeli už na soustředění a je fajn, když člověk ví, na čem je, jaké plány s námi trenér má. Zatím to funguje docela dobře. Se Škoďákem se podporujeme, a když budeme přispívat k vítězství, jedině dobře.

Kdo vyběhne na Plzeň?

Necháme se překvapit.

Co říkáte jejímu startu do ligy?

Plzeň hraje dobře, zkušeně. Zvládá zápasy, ve kterých se jí herně nedaří. I když udělá chybu, soupeř ji nepotrestá a oni vyhrají 1:0. Takhle to velké týmy umějí.

Máte stále větší motivaci jaký bývalý plzeňský hráč?

Dokud tam budou kluci, se kterými jsem tam hrál, budu to vnímat jinak. Strašně se na ten zápas těším.

A bude to proti kamarádům bolet víc?

Zápasy se silnými týmy, jako jsou Plzeň, Sparta a Jablonec, bolí všechny. Každý tomu dává maximum a na hřišti je to cítit.