Kdyby gólman skočil jen k zemi, nemůže to chytit, litoval Škoda

Po ruce jabloneckého Trávníka měl vyloženou možnost se zápasem něco udělat. Škoda z penalty vypálil tvrdě doprostřed, hostující gólman Hrubý jeho úmysl vystihl a ránu vyrazil.

„Kopl jsem to, jak jsem chtěl, jenže gólman neskočil vyloženě k tyči. Šel i do vzduchu a trefilo ho to do ruky, kdyby skočil jen k zemi, nemůže to chytit. I když se asi zdá, že byla špatně kopnutá,“ litoval Škoda.

Byl to klíčový moment zápasu?

Jojo, náš tlak tím vygradoval. Ale první poločas nám hodně nevyšel. Chyběl nám pohyb, nebyli jsme důrazní, ztráceli jsme nesmyslné balony a v tom druhém se nám to vrátilo v tom, že jsme nedali šance a já tu penaltu.

Myslelo mužstvo ještě na pohárové zklamání z Kyjeva?

Já na to už vyloženě nemyslel a myslím, že kluci také ne. Nevím, prostě nám to neběhalo, souboje jsme prohrávali, kazili jsme lehké balony.

I vy jste se během první půle rozčiloval, že k vám nechodí dost přihrávek.

Trénujeme centry z nějakýho prostoru a když přijde zápas, tak ne, že bychom to kopli špatně... My to tam ani nechceme dát, to mi vadilo.

Šancí jste měli několik, velkou jste neproměnili i v Kyjevě. Je koncovka největším problémem Slavie?

Nemyslím, že by to byl vyloženě problém. Dneska byl problém ten přístup.

Slavia nad Jabloncem pojedenácté v lize nevyhrála, čím to je? Nesedí vám jeho styl?

Já nevim... Ale je to hlavně o nás. O tom, jak jsme k zápasu přistoupili a jak jsme ho odehráli.



Z vedoucího tria jste ztratili jako první, je to problém?

Samozřejmě je to nepříjemné, ale věřím, že i oni ztratí.