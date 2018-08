Poslední test před LM: Opava. Chceme hrát jako dosud, říká kouč Slavie

Ligová předehrávka s výkopem od 18.30 bude zároveň posledním slávistickým testem před vstupem do Ligy mistrů. Úvodní zápas třetího předkola s Dynamem Kyjev se hraje v Praze už v úterý.

Slavia - Opava pátek 18.30, rozhodčí Houdek Předpokládané sestavy

Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Deli, Bořil - Souček - Zmrhal, Hušbauer, Sýkora, Stoch - Škoda. Opava: Šrom - Simerský, Schaffartzik, Hrabina - Zavadil, Jursa - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč, Juřena.

„Jsme rádi, že před tak důležitým utkáním nemusíme nikam cestovat,“ shodují se slávisté.

„Je to hrozná výhoda, protože to není jen o zápase, o tréninku, ale také o regeneraci, videu a dalších věcech. Každé cestování je znát, zvlášť v tomhle horku, které panuje,“ vysvětluje trenér Trpišovský pro klubovou televizi.

Slavia pod jeho vedením na startu sezony září. V Olomouci vyhrála přesvědčivě 3:0, slitování neměla ani doma s Karvinou, které dala ještě o gól víc.

„Pro nás to bude křest ohněm, těžká zkouška a zároveň zajímavá konfrontace,“ uvědomuje si Roman Skuhravý, trenér soupeře.

Ten je coby ligový nováček po dvou zápasech na opačném konci tabulky. A stále bez bodů. Opava nejdřív po sympatickém výkonu prohrála na Spartě (0:2), pak v brněnském azylu nestačila ani na Zlín (1:2).

„Teď můžeme jenom překvapit. I kdybychom se Slavií prohráli, negativně nás to neovlivní,“ věří Skuhravý.

Upřímně, nic jiného než vítězství domácích se neočekává...

Rozdíl v síle kádrů je obrovský, navíc proti Opavě hovoří i statistiky: Slezský klub Slavii v samostatné české lize ještě nikdy neporazil.

„Ve druhé lize ale hráli výborný fotbal a o to samé se teď snaží i v první lize,“ všiml si Trpišovský. „Bude to určitě trochu jiný soupeř než Karviná, se kterou jsme hráli naposledy, ale my chceme, aby náš výkon byl stejný,“ dodal slávistický kouč.

Ten by mohl poprvé využít i novou posilu z belgického Gentu, Peter Olayinka se po lehkém zranění zapojil do tréninku a proti Opavě by mohl usednout alespoň na lavičku.