Slávistický kouč Trpišovský: Je úctyhodné, kolik máme bodů

Slávisté jsou s předstihem podzimním mistrem, proti Boleslavi dlouho hráli výtečně. Až v závěru se třígólové vedení ocitlo v ohrožení, hostující forvard napřed Komličenko potrestal chybu Traorého a pak v nastavení proměnil penaltu a snížil na 3:2...

„Čtyři minuty před tím to byl jednoznačný zápas a najednou vás sebemenší chyba může stát body. Ale věřil jsem, že máme natolik silné mužstvo, že to doma dohrajeme bez problémů,“ komentoval bláznivý závěr Trpišovský.



Čím si vysvětlujete tu divočinu ke konci? Souvisí se střídáním Součka?

Mělo to hodně velký vliv. Tomáš nebyl zcela fit, byl trochu nachlazený. K tomu na něj byly dva ostřejší zákroky a víme, jak je pro nás důležitý. A po deseti minutách se to ukázalo, věřím, že kdyby zůstal na hřišti, tak ani jeden gól jsme nedostali. Střídali jsme i do obrany, což by se normálně nedělo. Deli také dohrával s problémem... Přeskupení bylo vidět, bohužel střídající hráči se tolik nedostali do zápasu. Boleslav byla už rezignovaná, ale nabídli jsme jí takovou možnost a Nikolaj je zabiják.

Opravdu jste byl v závěru v klidu, nebo jste se bál o výsledek?

Ty zásahy byly strašně vidět. Najednou není taková součinnost, tolik nefunguje zastupování mezi hráči. Ale byl jsem přesvědčený, že to dohrajeme v klidu.



Jak jste spokojený s výkonem svého mužstva?

Když odečtu posledních šest minut, podali jsme výborný výkon. Byli jsme hodně aktivní. I když byl terén složitý, výborně jsme kombinovali, v dobrém tempu, pohybu, od obrany jsme hráli konstruktivně... Předvedli jsme poctivý i velmi fotbalový výkon. Až na koncovku utkání spokojenost.



Je to velké povzbuzení před rozhodující zápasem skupiny Evropské ligy proti Zenitu Petrohrad?

Na čtvrtek to nebude mít žádný vliv. Bude to jiný zápas, jiná soutěž. Jinak pro ligu je důležité, že jsme dobrým výkonem navázali na dva venkovní zápasy, v nichž jsme získali šest bodů. Jen nás trochu trápí produktivita. Dáme gól jen z penalty místo toho, aby první půle skončila tři, čtyři nula.

Ten pokutový kop proměnil Škoda, jak daleko nebo blízko má po zranění k optimální formě?

Postupně se zlepšuje, dneska předvedl nejlepší výkon v sezoně. Bohužel mu chybí gól ze hry. Šance, které proti Boleslavi i v Opavě měl na hlavě, dřív dával, je to jen o tom, kdy mu to tam spadne. Měl dobrý pohyb, vyhrával souboje, sklepával míče. Optimum to není, ale bude, až dá branku ze hry. Pak pro nás bude stejně důležitý jako před zraněním.



V létě mu končí smlouva, už jednáte o jejím prodloužení?

V tomhle týdnu s panem Tvrdíkem řešili budoucnost a myslím si, že Milan ještě výrazně promluví do průběhu sezony. Je pro nás strašně důležitým hráčem a je to i nesmírně silný člověk v kabině, je to její lídr. Slavií žije a je to na něm vidět.



Proti Boleslavi dal 86. ligový gól, stihne stovku ještě ve Slavii?

Jsem přesvědčen, že to stihne. Doufám, že ještě v této sezoně.



Řeší klub i budoucnost stopera Ngadeua? O něj je delší dobu zájem, má výstupní klauzuli. Je to důvod, proč nehrál?

To vůbec vliv nemělo a nemám ani špetku náznaku, že by měl odcházet. Minulá dvě utkání nevypadal pohybově moc dobře. Za posledních čtrnáct dní byl v Kamerunu, přesun do Anglie, pak Praha, pak Karviná... Samé cestování, kdo to zkusil, tak ví, jaké to je. K tomu střídání teplot. I to na něj mělo vliv. Ale máme tři skvělé stopery, Kúdela i Deli zahráli skvěle, tuhle dvojici jsme nasadili i vzhledem k typologii Komličenka.

Jak jste se na obávaného střelce Boleslavi chystali?

Já proti němu hrál popáté a ještě nám nedal gól. Tak jsem věřil, že v tom budeme pokračovat. A nebyli jsme daleko od toho, abychom to splnili. Kluci na něj hráli skvěle, v podstatě se celý zápas do ničeho nedostal.

Pak přijde chyba a on ji potrestá.

Necháte mu trochu prostoru a on ty situace takhle vyřeší. A penalty? Při sestřihu jsem klukům říkal, že až půjde kopat penaltu, ať jdou rovnou na půlku. On už jich dal asi přes dvacet v řadě. Bohužel jsem to přivolal. Od doby, kdy jsme ho s Honzou Nezmarem přiváděli do Česka, ušel ohromný kus cesty. Je to komplexní hráč, vyspěl. V síle na míči a v koncovce už dávno přerostl českou ligu. Dneska se na něm byli podívat ze Zenitu a CSKA Moskva, zájem o něj je velký. Spousta dalších klubů ho monitoruje. Zabiják. Když mu necháte vteřinu, nekompromisně pálí. Může udělat velkou kariéru.