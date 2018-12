Slavia zase zkusí vyhrát nad Boleslaví. Zabere Sparta proti Teplicím?

Program je tradičně natažený do čtyř hracích dnů. Už v pátek jsou dvě předehrávky: Plzeň může dostat pod tlak Slavii, když vyhraje nad Zlínem. A Dukla se doma utká s Příbramí.

V sobotu se hrají tři duely od tří, v pět pak Slavia doma vyzve Mladou Boleslav. V neděli je na programu pouze duel Sparta - Teplice, pondělní dohrávka proti sobě svede Liberec a Opavu.

MFK Karviná - FK Jablonec sobota 15.00, sudí Orel, poslední zápas 1:4 Předpokládané sestavy:

Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Moravec - Lingr, Dramé, Smrž, Mertelj, Galuška - Wágner. Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Kratochvíl, Považanec, Kubista, Sobol - Doležal.

Jablonec bude hájit šňůru devíti ligových zápasů bez porážky na hřišti poslední Karviné. Ta na konci října dokázala Severočechy vyřadit z poháru.

„Chceme navázat na domácí výhru se Zlínem. V Karviné jsme prohráli v poháru, bylo to pro nás nepříjemné. Ale teď je to jiná soutěž a chceme bodovat,“ řekl jablonecký trenér Petr Rada.

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 sobota 15.00, sudí Franěk, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy:

Ostrava: Laštůvka - Mešaninov, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer - Baroš, J. Šašinka. Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Bartek - F. Hašek, Jindřišek, Martin Hašek ml., Vodháněl - Nečas - Jusuf Hilál.

Ostrava doma přivítá Bohemians, kteří čekají už šest zápasů na vítězství. Ale i Baník potřebuje zabrat, jelikož v posledních třech domácích duelech ztratil body.

„Pokud budeme mít v sobotu dobrou běžeckou formu, tak Ostravu hodně potrápíme. Máme před sebou dva poslední podzimní duely, ze kterých chceme vytěžit maximum,“ řekl Martin Hašek, kouč Bohemians.

Sigma Olomouc - 1. FC Slovácko sobota 15.00, sudí Zelinka, poslední zápas 1:3 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Houska, Kalvach, Plšek, Falta - Nešpor, Dvořák. Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Divíšek - Daníček - Navrátil, Havlík, Janošek, Kalabiška - Zajíc.

Důležitý zápas čeká Olomouc, která v posledních čtyřech zápasech získala jen dva body a potřebuje vylepšit pozici na spodku tabulky.

„Slovácko se (před změnou trenéra) vyznačovalo kvalitou v držení míče, převahou na balonu, kombinační hrou. To víceméně naprosto odbourali. Nyní hrají jednoduchá způsob hry, s minimalizací rizika, se snahou dohrávat situace u soupeře, ne před vlastním pokutovým územím,“ podotkl olomoucký kouč Václav Jílek.

Slovácko se bude snažit potvrdit senzační výhru nad Spartou z minulého víkendu.

Slavia Praha - FK Mladá Boleslav sobota 17.00, sudí Proske, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil - Souček - Stoch, Traoré, Sýkora, Zmrhal - Škoda. Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Hůlka, Mareš - Matějovský, Hubínek - Konaté, Ladra, Přikryl - Komličenko.

Slavia bude bojovat o udržení náskoku či o jeho případné zvýšení, pokud by Plzeň v pátek ztratila body ve Zlíně. „Musíme to za každou cenu zvládnout, abychom si udrželi náskok, případně ho ještě navýšili,“ řekl slávistický asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Mladá Boleslav sice nedala Slavii už 271 minut gól a pětkrát za sebou s ní v lize prohrála, ale nyní se opírá o nejlepšího střelce Nikolaje Komličenka.

„Je možná trochu výhoda, že jsme Komličenka jako realizační tým vedli v Liberci, kam jsme ho přivedli z Krasnodaru. Takže ho docela dobře známe. Od té doby ale udělal výkonnostní progres,“ dodal Köstl.

Sparta Praha - FK Teplice neděle 17.00, sudí Hrubeš, poslední zápas 4:0 Předpokládané sestavy:

Sparta: Heča - Wiesner, Radakovič, Štetina, Costa - Chipciu, Stanciu, Vácha (Sáček), Plavšič - Pulkrab, Tetteh. Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Hyčka - Trubač - Červenka.

Sparta vyhrála jediný z posledních pěti ligových zápasů a proti Teplicím už nutně potřebuje maximální bodový zisk. Kouč soupeře Hejkal ale bude mít speciální motivaci, jelikož přišel v září právě ze Sparty.

„Je to pro mě speciální, protože jsem ve Spartě byl, ale přistoupíme k tomu jako ke každému jinému zápasu. Jdeme do toho s tím, že my po vítězství nad Libercem nemusíme, ale můžeme. Sparta si naopak po Slovácku musí udobřit fanoušky. Ale nemyslím, že by byla pro nás výhoda, že je pod tlakem, protože Sparta je pod tlakem pořád,“ uvedl Hejkal.

„Trenéra Hejkala dobře známe. Bude to vyšperkované, jak my, tak Standa se na to setkání těšíme. Připravíme se na to výborně a doufáme, že to bude stačit. Na tabulku teď není hezký pohled. Musíme udělat všechno pro to, aby se to zlepšilo,“ řekl sparťanský záložník Lukáš Vácha, který by měl dostat šanci vzhledem k absencím Frýdka, Čiviče a Kangy kvůli kartám.

Slovan Liberec - SFC Opava pondělí 18.00, sudí Houdek, poslední zápas 1:1 Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar, Ševčík, Pešek - Aarons. Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Jursa, Schaffartzik, Zapalač - Kuzmanovič, Juřena.

Liberec naposledy přišel o sérii čtyř utkání bez porážky, domácí zápasy ale většinou zvládá - z posledních devíti ligových prohrál jediný.

Opava sice před vlastními fanoušky naposledy potrápila Spartu (v poháru) i Slavii (v lize), ale ani jednoho s pražských „S“ nakonec nezdolala. Na hřištích soupeřů je navíc se čtyřmi získanými body druhým nejhorším týmem ligy.