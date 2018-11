Liberec se může přiblížit první šestce, předehrávku odehraje v Teplicích

Slovanu patří sedmé místo v tabulce, na které se dostal i díky úspěšné sérii, během které dvakrát vyhrál, dvakrát remizoval a třikrát udržel čisté konto. V Teplicích se ale bude muset obejít bez vykartovaného klíčového záložníka Petra Ševčíka, jenž s pěti asistencemi patří k nejlepším nahrávačům v soutěži.

„Momentálně hraje ve velmi dobré formě, jeho nepřítomnost v zápase bude cítit. Ale věřím, že ho nahradíme a možná právě do tohoto zápasu vytáhneme i nějaký trumf,“ řekl asistent libereckého trenéra Branislav Sokoli. „Věřím, že útočná fáze nebude nijak trpět tím, že tam Petr nebude. Že vstřelíme minimálně jeden dva góly a odvezeme si tři body,“ dodal.

Teplickým se v posledních zápasech nedaří, Severočeši se však můžou opřít o úspěšnou statistiku v zápasech s Libercem, se kterým v posledních čtyřech zápasech neprohráli. Útočník David Vaněček dal navíc ve třech posledních utkáních proti Slovanu čtyři góly.

„Věřím, že porazíme Liberec, pak porazíme Zlín a na Spartě také můžeme něco uhrát. Hlavně se toho nesmíme bát, jsou to poslední tři zápasy a potřebujeme se dostat do klidného středu nebo co nejvíc utéct spodní skupině,“ řekl pro klubovou televizi teplický záložník Jakub Hora.

Tepličtí by v posledních třech podzimních kolech rádi zabrali a posunuli se z pásma skupiny o sestup na příčky znamenající nadstavbu o Evropskou ligu. Do ní můžou Severočeši poskočit už po pátečním zápase, protože od desátých Bohemians 1905 a deváté Opavy je na jedenácté příčce dělí jediný bod.

Sedmý Slovan je zase na hraně skupiny o Evropskou ligu a o titul. Pokud by v pátečním duelu, který na Stínadlech začne v 18 hodin, zvítězil, minimálně do neděle by se bodově dotáhl na šestou Ostravu.