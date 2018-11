Plzeň může proti Olomouci snížit ztrátu na čelo, Slavii čeká Opava

Podzimní část fotbalové ligy se pomalu blíží do finiše, odehraje se první ze tří prosincových kol. Začíná ještě v listopadu páteční předehrávkou mezi Teplicemi a Libercem, zbylé duely jsou rozprostřené do tří dnů.

Dva duely v sobotu, tři v neděli, dvě pondělní dohrávky, tak vypadá 17. ligové dějství. Na co láká?

Mladá Boleslav - MFK Karviná sobota 15.00, sudí Nenadál, poslední zápas 4:3 Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Pauschek, Chaluš, Hůlka, Mareš - Takács, Hubínek - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Karviná: Berkovec - Čolič, Krivák, Janečka, Letič - Smrž, Mertelj - Lingr, Moravec, Galuška - Guba.

Osmý tým ligy s obávaným kanonýrem, patnáctigólovým Komličenkem, který posledně nasázel hattrick. Proti němu mužstvo s novým trenérem, které už sedmkrát za sebou nevyhrálo.

„V letošním posledním domácím zápase se chceme rozloučit se svými příznivci výhrou, ale snadné to nebude, neboť od Karviné pod novým trenérem očekávám hodně bojovný a disciplinovaný výkon,“ pravil mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

„Samozřejmě si musíme dát pozor na Komličenka, ale Boleslav není jen o něm. Musíme být ostražití a doufám, že se takticky připravíme natolik, abychom obstáli,“ doplnil ho Norbert Hrnčár, jehož čeká druhý zápas na lavičce Karviné.

1. FC Slovácko - Sparta Praha sobota 17.00, sudí Příhoda, poslední zápas 0:1 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Trmal - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Janošek, Daníček - Navrátil, Havlík, Kalabiška - Zajíc. Sparta: Nita - Wiesner, Radakovič, Costa, Čivič - Chipciu, Kanga, Stanciu, Frýdek, Plavšič - Pulkrab.

Sparta minule nezvládla zápas s Jabloncem a po remíze 0:0 jí druhá Plzeň odskočila na pět bodů, a první Slavia dokonce na devět.

„To, že ztrácíme na čelo, je špatné, ale proti Slovácku se pro nás nic nemění. Zápas musíme brát jako každý jiný a vyhrát,“ řekl v rozhovoru pro klubovou televizi trenér Zdeněk Ščasný.

Třinácté Slovácko proti Spartě nastoupí povzbuzené nečekanou výhrou 3:0 nad Ostravou, ke které ho dovedl nový trenér Martin Svědík.

„Pro Slovácko nebyl nový trenér jen impulz, změnili způsob hry a nehrají na počet přihrávek, jsou agresivnější, víc napadají a hrají přímočařeji dopředu,“ uvedl Ščasný, který už navíc může počítat s klíčovým záložníkem Guélorem Kangou, jenž v předchozích dvou kolech chyběl kvůli trestu za žluté karty.

Bohemians 1905 - Dukla Praha neděle 15.00, sudí Jílek, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Fryšták - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - F. Hašek, M. Hašek, Švec, Bartek - Nečas - Júsuf Hilál. Dukla: Rada - Douděra, Raspopovič, Ostojič, Souček - Miloševič - Podaný, Tetour, Bilovský, Bezdička - Djuranovič.

Desáté Bohemians 1905 čeká derby s předposlední Duklou. Klokani čekají na vítězství už pět duelů, naopak celek z Julisky v posledních dvou kolech získal čtyři body a pokaždé udržel čisté konto.

„Hráči se nám vracejí po zranění a měli by být lépe připraveni než v minulém utkání. Potřebujeme ho zvládnout. Protože možnosti, jak napravit podzim, nám ubývají a už zbývají jen tři. Potřebujeme podporu fanoušků, aby s námi byli, i když se nám nedaří,“ řekl Martin Hašek, trenér Bohemians.

„Čeká nás soupeř, kterému vyhovuje brejkový způsob hry a přechod do útočné fáze přes Jusufa a klíčového hráče v záloze Martina Haška. Na to se chceme připravit. Máme další příležitost získat důležité body, a tak by měla vypadat naše koncentrace a odhodlanost. Moc si přeji dobrou hru,“ uvedl jeho protějšek Roman Skuhravý.

1. FK Příbram - Baník Ostrava neděle 15.00, sudí Berka, poslední zápas 0:3 Předpokládané sestavy:

Příbram: Kočí - Nový, Kodr, Tregler, Antwi - Průcha, Květ - Hlúpik, Rezek, Voltr - Fantiš. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Stronati, Šindelář, Fleišman - Holzer, Jánoš, Hrubý, Jirásek - Baroš, J. Šašinka.

Nepříznivou sérii bude chtít ukončit Ostrava, která se po třech porážkách za sebou propadla na šestou příčku.

„S hráči jsme si promluvili, každý si k tomu řekl svoje. Doufáme, že jsme si to vyříkali natolik důrazně, že utkání v Příbrami zvládneme lépe i bodově,“ uvedl asistent ostravského trenéra Jan Somberg.

Příbram nevyhrála už šest zápasů, minule ale v deseti potrápila Bohemians, z jejichž hřiště si odvezla remízu 2:2.

„V posledních zápasech ukazujeme velký morál, jen bych chtěl vidět více kvality. Nikdy ze svých nároků neslevím a budeme si to chtít rozdat i s Ostravou. Povzbuzením je, že i v oslabené sestavě jsme si schopni šance vytvářet. Jen potřebujeme nedostávat hloupé góly,“ míní příbramský kouč Josef Csaplár.

Viktoria Plzeň - Sigma Olomouc neděle 17.00, sudí Julínek, poslední zápas 1:0 Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Pernica, Hubník, Kovařík - Procházka, Hrošovský - Havel, Čermák, Kopic - Chorý. Olomouc: Buchta - Sladký, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Plšek, Kalvach, Houska, Lalkovič - Dvořák, Nešpor.

Zápas Plzně se čtrnáctou Olomoucí bude duelem celků, kterým se v posledních zápasech v lize příliš nedaří. Obhájci titulu dvakrát za sebou remizovali 1:1, zatímco Sigma vyhrála jen jeden z posledních pěti duelů a naposledy utrpěla debakl 0:4 s Mladou Boleslaví.

„Dostali jsme facku, která nás po těžké cestě nahoru poslala o nějakých pět pater dolů. Musíme teď znovu ukázat trochu charakteru a odolnosti a pokusit se překvapit v Plzni,“ řekl olomoucký trenér Václav Jílek. „Bude to teď v závěru podzimu zkouška našeho charakteru a mentality,“ dodal.

Viktorii by mohlo nastartovat důležité vítězství 2:1 nad CSKA Moskva v Lize mistrů, díky němuž se udržela ve hře o Evropskou ligu.

„Do posledních zápasů v lize je obrovská výhoda, když mužstvo dostane takový impulz,“ uvedl plzeňský kouč Pavel Vrba. „Olomouc je taková zvláštní tím, že momentálně je ve složité situaci, ale co se týká fotbalu, tak vždycky byla známá tím, že hraje velice dobře kombinačně a organizovaně,“ dodal.

Jablonec - Zlín pondělí 17.00, sudí Machálek, poslední zápas: 1:1 Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Jovovič, Trávník, Považanec, Sobol - Doležal. Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Podio - Matejov, Libor Holík, Jiráček, Bartošák - Vyhnal, Beauguel.

Jablonec neprohrál posledních devět zápasů se Zlínem, doma navíc čtyřikrát za sebou Fastav porazil.

Oba celky mají shodný počet bodů, oba mají zkušenosti se základní skupinou Evropské ligy - loni ji hrál Zlín, letos ji hraje Jablonec.

„Sezonu jsme rozehráli dobře, vážíme si toho, kde jsme. Výsledky nepřeceňujeme, pořád je to hodně vyrovnané. Nevyjdou nám dva tři zápasy a můžeme z té první šestky vypadnout. Naší současnou pozici ale hodláme minimálně udržet,“ plánuje zlínský kouč Michal Bílek.

„Musíme přepnout z Evropské ligy zpět. Zlín na podzim uhrává nadstandardní výkony. Ustálila se jim sestava a s novým trenérem tam vše funguje. Nečeká nás nic lehkého,“ ví jablonecký trenér Petr Rada.

SFC Opava - Slavia Praha pondělí 18.00, sudí Pechanec, poslední zápas 1:3 Předpokládané sestavy:

Opava: Šrom - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Kayamba, Jursa, Zavadil, Zapalač - Kuzmanovič, Smola. Slavia: Kolář - Coufal, Ngadeu, Kúdela, Bořil - Souček - Stoch, Hušbauer, Sýkora, Zmrhal - Olayinka.

Opava v týdnu statečně vzdorovala v osmifinále poháru Spartě, po bezgólových 120 minutách rozhodovaly až pokutové kopy.

„Penalty pro nás nedopadly dobře, ale v kabině jsme hráčům řekli, že se nemají za co stydět. Před našimi hráči smekám. Teď je potřeba ze sebe dostat zklamání a připravit se na další utkání,“ pravil opavský kouč Ivan Kopecký, který se na střetnutí s ligovým lídrem velmi těší.

„Jsou to krásné zápasy jak pro nás, tak pro lidi. Slavia má velkou kvalitu, ale hráči se přesvědčili, že se dá hrát s každým. Věřím, že se nám podaří bodovat,“ dodal pro klubový web.